https://1prime.ru/20240716/gaz-850149483.html

Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС

Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС - 16.07.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС

За первое полугодие Европейский союз увеличил закупки трубопроводного газа у России на 24%, в то время как общее потребление газа в регионе снизилось на 4,1%,... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:42+0300

2024-07-16T11:42+0300

2024-07-16T11:42+0300

энергетика

россия

ес

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5944c84e78738283ca981acda3ef83bf.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. За первое полугодие Европейский союз увеличил закупки трубопроводного газа у России на 24%, в то время как общее потребление газа в регионе снизилось на 4,1%, следует из отчета Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).Согласно документу, в июне спрос на газ сократился в Испании на 20%, в Италии - на 9,9%, и во Франции - на 5,3%. Однако, Германия увеличила потребление газа на 7,6% в прошлом месяце.Европейские подземные газохранилища в настоящее время заполнены на 81,02%, что выше среднего уровня за последние пять лет.Ранее сообщалось, что доходы России от продажи нефти и газа увеличились на 68,5% и достигли 5,7 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20240715/knaysl-850127532.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, газ