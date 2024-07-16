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Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС
Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС - 16.07.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС
За первое полугодие Европейский союз увеличил закупки трубопроводного газа у России на 24%, в то время как общее потребление газа в регионе снизилось на 4,1%,... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:42+0300
2024-07-16T11:42+0300
энергетика
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. За первое полугодие Европейский союз увеличил закупки трубопроводного газа у России на 24%, в то время как общее потребление газа в регионе снизилось на 4,1%, следует из отчета Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).Согласно документу, в июне спрос на газ сократился в Испании на 20%, в Италии - на 9,9%, и во Франции - на 5,3%. Однако, Германия увеличила потребление газа на 7,6% в прошлом месяце.Европейские подземные газохранилища в настоящее время заполнены на 81,02%, что выше среднего уровня за последние пять лет.Ранее сообщалось, что доходы России от продажи нефти и газа увеличились на 68,5% и достигли 5,7 триллиона рублей.
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россия, ес, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, Газ
11:42 16.07.2024
 
Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС

ФСЭГ: поставки трубопроводного газа из России в ЕС выросли на 24% в январе-июне

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. За первое полугодие Европейский союз увеличил закупки трубопроводного газа у России на 24%, в то время как общее потребление газа в регионе снизилось на 4,1%, следует из отчета Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).
Согласно документу, в июне спрос на газ сократился в Испании на 20%, в Италии - на 9,9%, и во Франции - на 5,3%. Однако, Германия увеличила потребление газа на 7,6% в прошлом месяце.
Европейские подземные газохранилища в настоящее время заполнены на 81,02%, что выше среднего уровня за последние пять лет.
Ранее сообщалось, что доходы России от продажи нефти и газа увеличились на 68,5% и достигли 5,7 триллиона рублей.
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