https://1prime.ru/20240716/gaz-850172865.html

Россия может нарастить добычу газа на 5,8 процента, считает МЭА

Россия может нарастить добычу газа на 5,8 процента, считает МЭА - 16.07.2024, ПРАЙМ

Россия может нарастить добычу газа на 5,8 процента, считает МЭА

Добыча газа в России в 2024 году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), может вырасти на 5,8%, до 675 миллиардов кубометров, следует из... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T14:07+0300

2024-07-16T14:07+0300

2024-07-16T14:07+0300

энергетика

газ

россия

мэа

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Добыча газа в России в 2024 году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), может вырасти на 5,8%, до 675 миллиардов кубометров, следует из доклада агентства по рынку газа. Согласно приложенным таблицам, добыча газа в России в 2023 году составила 638 миллиардов кубометров, тогда как в 2024 году показатель может увеличиться до 675 миллиардов кубометров. Рост, таким образом, составляет 5,8%. Спрос на газ в стране, как отмечается, в прошлом году составил 495 миллиардов кубометров, а в текущем может вырасти на 3%, до 510 миллиардов кубометров. Добыча газа в России за первые 5 месяцев 2024 года, по данным Росстата, составила 299,3 миллиарда кубометров. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, показатель по итогам года ожидается у отметки в 666,7 миллиарда кубометров.

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газ, россия, мэа