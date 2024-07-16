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Россия может нарастить добычу газа на 5,8 процента, считает МЭА - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Россия может нарастить добычу газа на 5,8 процента, считает МЭА
Россия может нарастить добычу газа на 5,8 процента, считает МЭА - 16.07.2024, ПРАЙМ
Россия может нарастить добычу газа на 5,8 процента, считает МЭА
Добыча газа в России в 2024 году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), может вырасти на 5,8%, до 675 миллиардов кубометров, следует из... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T14:07+0300
2024-07-16T14:07+0300
энергетика
газ
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Добыча газа в России в 2024 году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), может вырасти на 5,8%, до 675 миллиардов кубометров, следует из доклада агентства по рынку газа. Согласно приложенным таблицам, добыча газа в России в 2023 году составила 638 миллиардов кубометров, тогда как в 2024 году показатель может увеличиться до 675 миллиардов кубометров. Рост, таким образом, составляет 5,8%. Спрос на газ в стране, как отмечается, в прошлом году составил 495 миллиардов кубометров, а в текущем может вырасти на 3%, до 510 миллиардов кубометров. Добыча газа в России за первые 5 месяцев 2024 года, по данным Росстата, составила 299,3 миллиарда кубометров. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, показатель по итогам года ожидается у отметки в 666,7 миллиарда кубометров.
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газ, россия, мэа
Энергетика, Газ, РОССИЯ, МЭА
14:07 16.07.2024
 
Россия может нарастить добычу газа на 5,8 процента, считает МЭА

МЭА: Россия может нарастить добычу газа в 2024 году до 675 миллиарда кубов

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Добыча газа в России в 2024 году, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), может вырасти на 5,8%, до 675 миллиардов кубометров, следует из доклада агентства по рынку газа.
Согласно приложенным таблицам, добыча газа в России в 2023 году составила 638 миллиардов кубометров, тогда как в 2024 году показатель может увеличиться до 675 миллиардов кубометров. Рост, таким образом, составляет 5,8%.
Спрос на газ в стране, как отмечается, в прошлом году составил 495 миллиардов кубометров, а в текущем может вырасти на 3%, до 510 миллиардов кубометров.
Добыча газа в России за первые 5 месяцев 2024 года, по данным Росстата, составила 299,3 миллиарда кубометров. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, показатель по итогам года ожидается у отметки в 666,7 миллиарда кубометров.
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ЭнергетикаГазРОССИЯМЭА
 
 
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