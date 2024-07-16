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Торги на европейском рынке газа проходят в узком диапазоне - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Торги на европейском рынке газа проходят в узком диапазоне
Торги на европейском рынке газа проходят в узком диапазоне - 16.07.2024, ПРАЙМ
Торги на европейском рынке газа проходят в узком диапазоне
Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании во вторник немного выросли, оставаясь при этом в узком диапазоне на фоне высоких уровней запасов и... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T14:11+0300
2024-07-16T14:11+0300
рынки
мировой рынок газа
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании во вторник немного выросли, оставаясь при этом в узком диапазоне на фоне высоких уровней запасов и осторожности рынка, отслеживающего поставки СПГ после заявления Freeport LNG о том, что на этой неделе будет запущена одна линия терминала.По состоянию на 08.39 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с повышением на 0,55 евро, по 32,10 евро за мегаватт-час, или 10,25 доллара за млн БТЕ, согласно данным LSEG. Контракты с поставкой на следующий день подорожали на 2,15 евро, до 73,85 евро за мегаватт-час.Freeport LNG заявила в понедельник, что планирует вернуть в работу одну из трех линий сжижения природного газа на этой неделе, после устранения последствий урагана "Берил". Компания планирует запустить остальные две линии вскоре после первой, но производство будет сокращенным, пока идут ремонтные работы."Рынок по-прежнему занимает осторожную позицию из-за факторов риска, в частности по поставкам СПГ", – указали аналитики EnergyScan.Тем временем в Великобритании в ближайшую неделю не ожидают прибытия СПГ-танкеров, как говорится в заметке Auxilione.Согласно Gas Infrastructure Europe (GIE), европейские хранилища газа сейчас заполнены на 81%.Скорость ветра в Северной Европе снижается, а значит, должен вырасти спрос на газ для энергогенерации. Согласно аналитику LSEG Саку Джуссиле, спрос уже повысился на 194 гигаватт-часа в день на завтра до 1866 гигаватт-часов. Данные Elexon показывают, что в Великобритании пик ветрогенерации ожидается во вторник на уровне 7,3 гигаватта и снижение до 4,6 гигаватта в среду.Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 0,14 евро, по 67,50 евро за тонну.
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рынки, мировой рынок газа
Рынки, мировой рынок газа
14:11 16.07.2024
 

Торги на европейском рынке газа проходят в узком диапазоне

© Unsplash/Kwon Junho Газовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Kwon Junho
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании во вторник немного выросли, оставаясь при этом в узком диапазоне на фоне высоких уровней запасов и осторожности рынка, отслеживающего поставки СПГ после заявления Freeport LNG о том, что на этой неделе будет запущена одна линия терминала.
По состоянию на 08.39 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с повышением на 0,55 евро, по 32,10 евро за мегаватт-час, или 10,25 доллара за млн БТЕ, согласно данным LSEG. Контракты с поставкой на следующий день подорожали на 2,15 евро, до 73,85 евро за мегаватт-час.
Freeport LNG заявила в понедельник, что планирует вернуть в работу одну из трех линий сжижения природного газа на этой неделе, после устранения последствий урагана "Берил". Компания планирует запустить остальные две линии вскоре после первой, но производство будет сокращенным, пока идут ремонтные работы.
"Рынок по-прежнему занимает осторожную позицию из-за факторов риска, в частности по поставкам СПГ", – указали аналитики EnergyScan.
Тем временем в Великобритании в ближайшую неделю не ожидают прибытия СПГ-танкеров, как говорится в заметке Auxilione.
Согласно Gas Infrastructure Europe (GIE), европейские хранилища газа сейчас заполнены на 81%.
Скорость ветра в Северной Европе снижается, а значит, должен вырасти спрос на газ для энергогенерации. Согласно аналитику LSEG Саку Джуссиле, спрос уже повысился на 194 гигаватт-часа в день на завтра до 1866 гигаватт-часов. Данные Elexon показывают, что в Великобритании пик ветрогенерации ожидается во вторник на уровне 7,3 гигаватта и снижение до 4,6 гигаватта в среду.
Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 0,14 евро, по 67,50 евро за тонну.
 
Рынкимировой рынок газа
 
 
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