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МЭА: Россия в первом полугодии увеличила экспорт газа в Европу

МЭА: Россия в первом полугодии увеличила экспорт газа в Европу - 16.07.2024, ПРАЙМ

МЭА: Россия в первом полугодии увеличила экспорт газа в Европу

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в первом полугодии увеличила экспорт газа в Европу на 5% по сравнению с аналогичным периодом... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T15:32+0300

2024-07-16T15:32+0300

2024-07-16T15:32+0300

энергетика

газ

россия

европа

мэа

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в первом полугодии увеличила экспорт газа в Европу на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в квартальном докладе агентства о рынке газа. "В первом полугодии 2024 года поставки в Европу выросли более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря увеличению объемов поставок как в Европейский союз, так и в Турцию", - говорится в разделе доклада, посвященном российским поставкам газа. По оценке агентства, добыча газа в России в первом полугодии 2024 года выросла более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 40% этого роста было обеспечено за счет увеличения экспорта, как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа (СПГ). Помимо Европы, вырос экспорт и в Китай - по трубопроводу "Сила Сибири" - на 35% по сравнению с прошлым годом, в связи с чем годовые поставки должны превысить 30 миллиардов кубометров. Вклад внесли и трубопроводные поставки в Узбекистан. МЭА отмечает, что Россия направляет туда около 9 миллионов кубометров газа в сутки с 1 октября 2023 года. "Газпром" в конце прошлого года начал поставлять газ в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита "голубого топлива" в республике в осенне-зимний период. В настоящий момент двухлетний контракт "Газпрома" с Узбекистаном предусматривает поставку до 9 миллионов кубометров газа в сутки.

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газ, россия, европа, мэа