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МЭА ждет снижения биржевых цен на газ в Европе на 20 процентов

МЭА ждет снижения биржевых цен на газ в Европе на 20 процентов - 16.07.2024, ПРАЙМ

МЭА ждет снижения биржевых цен на газ в Европе на 20 процентов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам 2024 года могут снизиться на 20%, примерно до 375 долларов за тысячу кубометров, следует из прогноза Международного... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:28+0300

2024-07-16T16:28+0300

2024-07-16T16:28+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам 2024 года могут снизиться на 20%, примерно до 375 долларов за тысячу кубометров, следует из прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). "Форвардные кривые на начало июля показывают, что в 2024 году цена TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах – ред.) будет в среднем на 20% ниже уровня 2023 года и составит около 10,5 доллара за миллион британских тепловых единиц (примерно 375 долларов за тысячу кубометров – ред.)", – говорится в докладе агентства по рынку газа. Отмечается, что спотовые цены СПГ в Азии в 2024 году сохранят свою премию по сравнению с ценами на европейском хабе. Это, по мнению экспертов агентства, должно способствовать увеличению потоков СПГ на азиатские рынки. Спотовые цены в Европе во втором квартале выросли на 15% по сравнению с первым, примерно до 355 долларов за тысячу кубометров, что более чем вдвое превышает средние цены за этот период в 2016-2020 годах, уточнили в МЭА. Повышательное давление на цены оказывают несколько факторов: снижение притока в регион СПГ (почти на 20% год к году), незапланированные отключения в Норвегии и вновь возникшая неопределенность с поставками газа из России. "Историческая волатильность цен TTF на месяц вперед во втором квартале 2024 года составила в среднем 53%, что почти на 50% выше средней волатильности за второй квартал в период 2011-2021 годов. Такой относительно высокий уровень волатильности отражает все еще напряженный мировой газовый баланс и нервозность рынка на фоне геополитической напряженности", – также отмечается в докладе. По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первое полугодие составляли в среднем около 330 долларов за тысячу кубометров, что близко к уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

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