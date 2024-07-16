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"Никакой беды страшной нет". Белгородский губернатор ушел на больничный - 16.07.2024, ПРАЙМ
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"Никакой беды страшной нет". Белгородский губернатор ушел на больничный
"Никакой беды страшной нет". Белгородский губернатор ушел на больничный - 16.07.2024, ПРАЙМ
"Никакой беды страшной нет". Белгородский губернатор ушел на больничный
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что чувствует себя "не очень хорошо", он взял больничный лист до понедельника, 22 июля. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T18:25+0300
2024-07-16T18:31+0300
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 июл - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что чувствует себя "не очень хорошо", он взял больничный лист до понедельника, 22 июля."Не удается мне вылечиться на ногах, врачи ругаются. Но никакой беды страшной нет, нужно просто заняться своим здоровьем", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. При этом он продолжит отправлять утренние и вечерние сообщения жителям региона.Гладков активно ведёт социальные сети. Telegram-канал "Настоящий Гладков" он завел в декабре 2020-го.
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россия, белгородская область, вячеслав гладков
РОССИЯ, Белгородская область, Вячеслав Гладков
18:25 16.07.2024 (обновлено: 18:31 16.07.2024)
 
"Никакой беды страшной нет". Белгородский губернатор ушел на больничный

Белгородский губернатор Гладков ушел на больничный до 22 июля

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов
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БЕЛГОРОД, 16 июл - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что чувствует себя "не очень хорошо", он взял больничный лист до понедельника, 22 июля.
"Не удается мне вылечиться на ногах, врачи ругаются. Но никакой беды страшной нет, нужно просто заняться своим здоровьем", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. При этом он продолжит отправлять утренние и вечерние сообщения жителям региона.
Гладков активно ведёт социальные сети. Telegram-канал "Настоящий Гладков" он завел в декабре 2020-го.
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