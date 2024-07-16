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Госдеп США отверг требование РФ устранить первопричины кризиса на Украине
Госдеп США отверг требование РФ устранить первопричины кризиса на Украине - 16.07.2024, ПРАЙМ
Госдеп США отверг требование РФ устранить первопричины кризиса на Украине
Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер во вторник отверг озвученное главой МИД России Сергеем Лавровым предложение устранить первопричины... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T22:05+0300
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ВАШИНГТОН, 16 июл – ПРАЙМ. Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер во вторник отверг озвученное главой МИД России Сергеем Лавровым предложение устранить первопричины происходящего на Украине кризиса. Миллер сослался на то, что Москве якобы "никто не угрожает". "Проблема с формулировкой министра иностранных дел (Лаврова — ред.) заключается в том, что никто в Европе не угрожает России", — заявил он на брифинге, комментируя выступление главы российского МИД. По словам Миллера, то, что РФ воспринимает в качестве угрозы, на деле якобы является "демократией, функционирующей на ее границах". Он отметил, что "нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли". "Поэтому, мы отвергаем такое видение ситуации и продолжим работать с нашими украинскими партнерами над тем, чтобы дипломатия в конечном счете положила конец этому конфликту путем достижения не просто мира, а справедливого и прочного мира", — сказал Миллер. Как заявил ранее в ходе заседания Совета безопасности ООН Лавров, Москва предлагает устранить первопричины украинского кризиса, а урегулирование текущего конфликта должно включать ликвидацию угроз России, исходящих от стран Запада.
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россия, сша, украина, кризис
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, кризис
Госдеп США отверг требование РФ устранить первопричины кризиса на Украине
Госдеп США отверг требование Москвы устранить первопричины украинского кризиса
ВАШИНГТОН, 16 июл – ПРАЙМ. Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер во вторник отверг озвученное главой МИД России Сергеем Лавровым предложение устранить первопричины происходящего на Украине кризиса. Миллер сослался на то, что Москве якобы "никто не угрожает".
"Проблема с формулировкой министра иностранных дел (Лаврова — ред.) заключается в том, что никто в Европе не угрожает России", — заявил он на брифинге, комментируя выступление главы российского МИД.
По словам Миллера, то, что РФ воспринимает в качестве угрозы, на деле якобы является "демократией, функционирующей на ее границах".
Он отметил, что "нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли".
"Поэтому, мы отвергаем такое видение ситуации и продолжим работать с нашими украинскими партнерами над тем, чтобы дипломатия в конечном счете положила конец этому конфликту путем достижения не просто мира, а справедливого и прочного мира", — сказал Миллер.
Как заявил ранее в ходе заседания Совета безопасности ООН Лавров, Москва предлагает устранить первопричины украинского кризиса, а урегулирование текущего конфликта должно включать ликвидацию угроз России, исходящих от стран Запада.
Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением