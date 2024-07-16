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Обнуление: что будет, если весь мир перестанет платить по долгам - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Обнуление: что будет, если весь мир перестанет платить по долгам
Обнуление: что будет, если весь мир перестанет платить по долгам - 16.07.2024, ПРАЙМ
Обнуление: что будет, если весь мир перестанет платить по долгам
Государственный долг - сумма денег, которую правительство определённой страны одолжило для покрытия своих расходов. Правительство может получить денежные... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T08:00+0300
2024-07-16T08:00+0300
мнения аналитиков
госдолг
госдолг сша
госдолг россии
глобальный госдолг
мировой госдолг
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Государственный долг - сумма денег, которую правительство определённой страны одолжило для покрытия своих расходов. Правительство может получить денежные средства в долг, продавая рыночные ценные бумаги - казначейские облигации, векселя, векселя с плавающей процентной ставкой и казначейские ценные бумаги, защищенные от инфляции (TIPS). В последние годы мировой госдолг продолжает стремительно расти и недавно преодолел отметку в 100 триллионов долларов США.Связано это, в первую очередь, с каскадными кризисами, а также вялыми и неравномерными показателями мировой экономики. К последним каскадным кризисам, которые существенно повлияли на рост мирового госдолга, следует отнести пандемию COVID-19 и ее последствия, чрезвычайную климатическую ситуацию и военный конфликт на Украине. Данные кризисы заставляют правительства многих государств искать дополнительные источники финансирования и влезать в долги перед другими странами, иностранными и интернациональными корпорациями, банками и другими финансовыми организациями, а также физическими лицами.Однозначно, государства, как и любые другие должники, обязаны погашать свои долги перед кредиторами. Сроки погашения закреплены в соответствующих нормативных актах. Например, в России статья 98 Бюджетного кодекса предусматривает три вида долговых обязательств: краткосрочные (менее 1 года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (от 5 до 30 лет включительно).Что касается США, то там в основном государственный долг формируется посредством облигаций, которых выпускает Казначейство США. Казначейские облигации США различаются в зависимости от срока погашения и способа начисления купонных платежей. Минимальный срок погашения равен 4 неделям, а максимальный срок, как в России – 30 лет.Но, конечно, любой долг чреват рисками неуплаты или просрочки. Госдолг не является исключением. Что будет, если платить откажутся? Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться в структуре госдолга. Долговые обязательства государства могут существовать в виде обязательств перед другими государствами, отечественными и иностранными корпорациями, банками и другими финансовыми организациями, а также физическими лицами. Отказ всех стран от обязательств по содержанию своих государственных долгов будет означать, что из государственных бюджетов исчезнут статьи доходов и расходов, связанных с государственным долгом.Часть своих доходов потеряют иностранные и отечественные организации и физические лица, перед которыми у государств были долговые обязательства. Такая ситуация неизбежно приведет к резкому замедлению экономического роста всех государств и прекращению инвестиций как от иностранных, так и от отечественных инвесторов. Точных прогнозов дать нельзя, поскольку последствия отказа от исполнения обязательств по государственному долгу будут варьироваться в зависимости от таких факторов, как состояние экономики и государственных финансов, степень зависимости от внешнего финансирования и вероятность того, что кредиторы вернутся в будущем.Автор - Гасан Рамазанов, эксперт Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской академии
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Гасан Рамазанов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, госдолг, госдолг сша, госдолг россии, глобальный госдолг, мировой госдолг
Мнения аналитиков, госдолг, госдолг США, госдолг России, глобальный госдолг, мировой госдолг
08:00 16.07.2024
 
Обнуление: что будет, если весь мир перестанет платить по долгам

Экономист Рамазанов: отказ от выплат по госдолгу приведет к замедлению экономики

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Гасан Рамазанов, эксперт Центра Россия - ОЭСР ИПЭИ Президентской академии
Гасан Рамазанов
Эксперт Центра Россия - ОЭСР ИПЭИ Президентской академии
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Государственный долг - сумма денег, которую правительство определённой страны одолжило для покрытия своих расходов. Правительство может получить денежные средства в долг, продавая рыночные ценные бумаги - казначейские облигации, векселя, векселя с плавающей процентной ставкой и казначейские ценные бумаги, защищенные от инфляции (TIPS). В последние годы мировой госдолг продолжает стремительно расти и недавно преодолел отметку в 100 триллионов долларов США.
Связано это, в первую очередь, с каскадными кризисами, а также вялыми и неравномерными показателями мировой экономики. К последним каскадным кризисам, которые существенно повлияли на рост мирового госдолга, следует отнести пандемию COVID-19 и ее последствия, чрезвычайную климатическую ситуацию и военный конфликт на Украине. Данные кризисы заставляют правительства многих государств искать дополнительные источники финансирования и влезать в долги перед другими странами, иностранными и интернациональными корпорациями, банками и другими финансовыми организациями, а также физическими лицами.
Однозначно, государства, как и любые другие должники, обязаны погашать свои долги перед кредиторами. Сроки погашения закреплены в соответствующих нормативных актах. Например, в России статья 98 Бюджетного кодекса предусматривает три вида долговых обязательств: краткосрочные (менее 1 года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (от 5 до 30 лет включительно).
Что касается США, то там в основном государственный долг формируется посредством облигаций, которых выпускает Казначейство США. Казначейские облигации США различаются в зависимости от срока погашения и способа начисления купонных платежей. Минимальный срок погашения равен 4 неделям, а максимальный срок, как в России – 30 лет.
Но, конечно, любой долг чреват рисками неуплаты или просрочки. Госдолг не является исключением. Что будет, если платить откажутся? Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться в структуре госдолга. Долговые обязательства государства могут существовать в виде обязательств перед другими государствами, отечественными и иностранными корпорациями, банками и другими финансовыми организациями, а также физическими лицами. Отказ всех стран от обязательств по содержанию своих государственных долгов будет означать, что из государственных бюджетов исчезнут статьи доходов и расходов, связанных с государственным долгом.
Часть своих доходов потеряют иностранные и отечественные организации и физические лица, перед которыми у государств были долговые обязательства. Такая ситуация неизбежно приведет к резкому замедлению экономического роста всех государств и прекращению инвестиций как от иностранных, так и от отечественных инвесторов. Точных прогнозов дать нельзя, поскольку последствия отказа от исполнения обязательств по государственному долгу будут варьироваться в зависимости от таких факторов, как состояние экономики и государственных финансов, степень зависимости от внешнего финансирования и вероятность того, что кредиторы вернутся в будущем.
Автор - Гасан Рамазанов, эксперт Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской академии

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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