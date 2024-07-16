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В ГД предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье

В ГД предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье - 16.07.2024, ПРАЙМ

В ГД предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину с | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T13:53+0300

2024-07-16T13:53+0300

2024-07-16T13:53+0300

россия

гд

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением предоставить компенсацию педагогам в селах в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений. "Предлагается предоставить компенсацию в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах", - сказано в письме, опубликованном в Telegram-канале Лантратовой. В случае отсутствия дополнительных бюджетных средств для реализации инициативы Лантратова предложила рассмотреть возможность ввода ежегодной индексации выплаты, которую сейчас компенсируют педагогам в селах. Компенсация составляет 1200 рублей. По мнению депутата, реализация данной инициативы будет способствовать улучшению материального уровня жизни педагогов, а также снижению уровня оттока кадров из сельской местности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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