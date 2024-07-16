Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240716/gosduma-850172234.html
В ГД предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье
В ГД предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье - 16.07.2024, ПРАЙМ
В ГД предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину с | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T13:53+0300
2024-07-16T13:53+0300
россия
гд
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением предоставить компенсацию педагогам в селах в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений. "Предлагается предоставить компенсацию в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах", - сказано в письме, опубликованном в Telegram-канале Лантратовой. В случае отсутствия дополнительных бюджетных средств для реализации инициативы Лантратова предложила рассмотреть возможность ввода ежегодной индексации выплаты, которую сейчас компенсируют педагогам в селах. Компенсация составляет 1200 рублей. По мнению депутата, реализация данной инициативы будет способствовать улучшению материального уровня жизни педагогов, а также снижению уровня оттока кадров из сельской местности.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, гд
РОССИЯ, ГД
13:53 16.07.2024
 
В ГД предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье

В Госдуме предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением предоставить компенсацию педагогам в селах в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений.
"Предлагается предоставить компенсацию в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах", - сказано в письме, опубликованном в Telegram-канале Лантратовой.
В случае отсутствия дополнительных бюджетных средств для реализации инициативы Лантратова предложила рассмотреть возможность ввода ежегодной индексации выплаты, которую сейчас компенсируют педагогам в селах. Компенсация составляет 1200 рублей.
По мнению депутата, реализация данной инициативы будет способствовать улучшению материального уровня жизни педагогов, а также снижению уровня оттока кадров из сельской местности.
 
РОССИЯГД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала