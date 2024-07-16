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В ГД предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье
В ГД предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье - 16.07.2024, ПРАЙМ
В ГД предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину с | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T13:53+0300
2024-07-16T13:53+0300
2024-07-16T13:53+0300
россия
гд
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением предоставить компенсацию педагогам в селах в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений. "Предлагается предоставить компенсацию в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах", - сказано в письме, опубликованном в Telegram-канале Лантратовой. В случае отсутствия дополнительных бюджетных средств для реализации инициативы Лантратова предложила рассмотреть возможность ввода ежегодной индексации выплаты, которую сейчас компенсируют педагогам в селах. Компенсация составляет 1200 рублей. По мнению депутата, реализация данной инициативы будет способствовать улучшению материального уровня жизни педагогов, а также снижению уровня оттока кадров из сельской местности.
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россия, гд
В ГД предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье
В Госдуме предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением предоставить компенсацию педагогам в селах в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений.
"Предлагается предоставить компенсацию в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах", - сказано в письме, опубликованном в Telegram-канале Лантратовой.
В случае отсутствия дополнительных бюджетных средств для реализации инициативы Лантратова предложила рассмотреть возможность ввода ежегодной индексации выплаты, которую сейчас компенсируют педагогам в селах. Компенсация составляет 1200 рублей.
По мнению депутата, реализация данной инициативы будет способствовать улучшению материального уровня жизни педагогов, а также снижению уровня оттока кадров из сельской местности.