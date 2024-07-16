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Панъевропейский STOXX 600 опускается

Панъевропейский STOXX 600 опускается - 16.07.2024, ПРАЙМ

Панъевропейский STOXX 600 опускается

Торги на европейских фондовых рынках во вторник начались с понижения на фоне падения акций горнодобывающих компаний, в то время как неутешительные квартальные... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:44+0300

2024-07-16T11:44+0300

2024-07-16T11:44+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках во вторник начались с понижения на фоне падения акций горнодобывающих компаний, в то время как неутешительные квартальные результаты ретейлеров предметов роскоши Hugo Boss и Richemont повлияли на склонность инвесторов к риску.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.18 по Гринвичу снизился на 0,4%. Сектор базовых природных ресурсов возглавил падение, потеряв 1,2% на фоне отката цен на медь.Акции Rio Tinto упали на 2,2% после того, как мировой горнодобывающий гигант сообщил о том, что поставки железной руды во 2-м квартале оказались ниже прогнозов.Бумаги Hugo Boss подешевели почти на 9% после того, как немецкий дом моды снизил годовой прогноз продаж из-за ослабления глобального потребительского спроса, особенно на таких рынках, как Китай и Великобритания.В результате сектор товаров личного пользования и хозяйственно-бытового назначения откатился на 0,7%.В центре внимания рынка также были политические события в США. Инвесторы изучают последствия возможного второго президентского срока Дональда Трампа.

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рынки, фондовые рынки европы