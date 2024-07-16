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Фьючерсы на индексы США немного растут перед данными по розничным продажам

Фьючерсы на индексы США немного растут перед данными по розничным продажам - 16.07.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на индексы США немного растут перед данными по розничным продажам

Фьючерсы на американские индексы во вторник незначительно повысились после роста на предыдущей сессии. Участники рынков ждут данных о розничных продажах и... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T14:12+0300

2024-07-16T14:12+0300

2024-07-16T14:12+0300

рынки

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы во вторник незначительно повысились после роста на предыдущей сессии. Участники рынков ждут данных о розничных продажах и многочисленных корпоративных отчетов.В понедельник рынки акций подскочили, а индекс Dow Jones Industrial Average достиг рекордного уровня на закрытии, поскольку инвесторы оценили более высокие шансы на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре и избрание кандидата в президенты Дональда Трампа на второй срок после покушения на его жизнь.Фьючерсы на индекс акций небольших компаний Russell 2000 выросли на 0,9%, так как инвесторы стремились уйти от крупных технологических фирм, которые были движущей силой ралли на Уолл-стрит в этом году.Теперь внимание переключится на статистику розничных продаж, которая позволит оценить, как потребители в США отреагировали на сохраняющуюся инфляцию. По мнению экономистов, опрошенных Reuters, ожидается, что розничные продажи в июне понизились на 0,3% в месячном исчислении. Однако ожидается, что базовые розничные цены остались неизменными."Макроэкономическая политика пока преобладает над предвыборной неопределенностью в США, поскольку последние данные подтверждают тенденцию к дезинфляции", - говорится в заметке аналитиков J.P.Morgan.Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в понедельник, что последние экономические данные "несколько укрепляют уверенность" в том, что инфляция возвращается к целевому уровню центрального банка в 2%. Рынки восприняли это как сигнал в пользу более мягкой денежно-кредитной политики.По данным CME FedWatch, трейдеры теперь считают, что процентные ставки снизятся к сентябрю, причем вероятность снижения на 25 базисных пунктов к этому заседанию оценивается почти в 86%.Опрос управляющих глобальных фондов Bank of America показал, что в июле инвесторы сохраняли "бычий" настрой, ожидая скорого снижения процентных ставок в США, которое должно поддержать экономику. Однако теперь они считают геополитику самым серьезным риском для этого сценария.Хотя инвесторы восприняли потенциальный второй президентский срок Трампа как положительный знак для акций после того, как он пережил покушение на своем предвыборном митинге в субботу, беспокойство было ощутимым, в то время как индекс страха Уолл-стрит ненадолго достиг самого высокого уровня за три недели.До начала регулярных торгов ожидаются корпоративные отчеты таких компаний, как Bank of America и Morgan Stanley. Их акции на премаркете выросли на 0,3% и 0,6% соответственно.На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 34 пункта, или на 0,08%, фьючерсы e-mini на S&P 500 добавили 1,25 пункта, или 0,02%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 – 3,5 пункта, или 0,02%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки