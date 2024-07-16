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Европейский STOXX 600 снизился по итогам торгов во вторник - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Европейский STOXX 600 снизился по итогам торгов во вторник
Европейский STOXX 600 снизился по итогам торгов во вторник - 16.07.2024, ПРАЙМ
Европейский STOXX 600 снизился по итогам торгов во вторник
Торги на европейских фондовых рынках во вторник завершились в минусе. Акции сырьевых компаний и производителей товаров люксового сегмента упали после мрачного... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T20:13+0300
2024-07-16T20:13+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках во вторник завершились в минусе. Акции сырьевых компаний и производителей товаров люксового сегмента упали после мрачного прогноза Hugo Boss о годовой прибыли. Рынки также оценивали шансы победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.Панъевропейский STOXX 600 снизился на 0,3%, при этом подындекс базовых ресурсов возглавил секторальное снижение, упав на 1,75% вслед за падением цен на базовые металлы.Акции энергетического сектора упали на 0,9% на фоне снижения цен на нефть примерно на 1%.Акции Hugo Boss потеряли 7,5% после снижения прогноза по продажам и прибыли на этот год.Что касается данных, институт экономических исследований ZEW сообщил, что настроения немецких инвесторов в июле ухудшились сильнее, чем ожидалось, зафиксировав первое падение за год, и предположил, что восстановление крупнейшей экономики еврозоны будет неровным.Позднее на этой неделе Европейский центральный банк проведет заседание по денежно-кредитной политике, на котором, как ожидается, сохранит процентные ставки без изменений. Однако инвесторы сосредоточатся на комментариях руководства ЕЦБ, чтобы определить сроки будущего снижения ставок.Внимание рынка по-прежнему было сосредоточено на политических событиях в США после субботнего покушения на Трампа, который в понедельник выдвинул Дж. Д. Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
20:13 16.07.2024
 

Европейский STOXX 600 снизился по итогам торгов во вторник

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках во вторник завершились в минусе. Акции сырьевых компаний и производителей товаров люксового сегмента упали после мрачного прогноза Hugo Boss о годовой прибыли. Рынки также оценивали шансы победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Панъевропейский STOXX 600 снизился на 0,3%, при этом подындекс базовых ресурсов возглавил секторальное снижение, упав на 1,75% вслед за падением цен на базовые металлы.
Акции энергетического сектора упали на 0,9% на фоне снижения цен на нефть примерно на 1%.
Акции Hugo Boss потеряли 7,5% после снижения прогноза по продажам и прибыли на этот год.
Что касается данных, институт экономических исследований ZEW сообщил, что настроения немецких инвесторов в июле ухудшились сильнее, чем ожидалось, зафиксировав первое падение за год, и предположил, что восстановление крупнейшей экономики еврозоны будет неровным.
Позднее на этой неделе Европейский центральный банк проведет заседание по денежно-кредитной политике, на котором, как ожидается, сохранит процентные ставки без изменений. Однако инвесторы сосредоточатся на комментариях руководства ЕЦБ, чтобы определить сроки будущего снижения ставок.
Внимание рынка по-прежнему было сосредоточено на политических событиях в США после субботнего покушения на Трампа, который в понедельник выдвинул Дж. Д. Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента.
 
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