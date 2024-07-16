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Европейский STOXX 600 снизился по итогам торгов во вторник

Европейский STOXX 600 снизился по итогам торгов во вторник - 16.07.2024, ПРАЙМ

Европейский STOXX 600 снизился по итогам торгов во вторник

Торги на европейских фондовых рынках во вторник завершились в минусе. Акции сырьевых компаний и производителей товаров люксового сегмента упали после мрачного... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T20:13+0300

2024-07-16T20:13+0300

2024-07-16T20:13+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках во вторник завершились в минусе. Акции сырьевых компаний и производителей товаров люксового сегмента упали после мрачного прогноза Hugo Boss о годовой прибыли. Рынки также оценивали шансы победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.Панъевропейский STOXX 600 снизился на 0,3%, при этом подындекс базовых ресурсов возглавил секторальное снижение, упав на 1,75% вслед за падением цен на базовые металлы.Акции энергетического сектора упали на 0,9% на фоне снижения цен на нефть примерно на 1%.Акции Hugo Boss потеряли 7,5% после снижения прогноза по продажам и прибыли на этот год.Что касается данных, институт экономических исследований ZEW сообщил, что настроения немецких инвесторов в июле ухудшились сильнее, чем ожидалось, зафиксировав первое падение за год, и предположил, что восстановление крупнейшей экономики еврозоны будет неровным.Позднее на этой неделе Европейский центральный банк проведет заседание по денежно-кредитной политике, на котором, как ожидается, сохранит процентные ставки без изменений. Однако инвесторы сосредоточатся на комментариях руководства ЕЦБ, чтобы определить сроки будущего снижения ставок.Внимание рынка по-прежнему было сосредоточено на политических событиях в США после субботнего покушения на Трампа, который в понедельник выдвинул Дж. Д. Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента.

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