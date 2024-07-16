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Нью-дели крайне недоволен Зеленским. МИД Индии вызвал посла
Нью-дели крайне недоволен Зеленским. МИД Индии вызвал посла - 16.07.2024, ПРАЙМ
Нью-дели крайне недоволен Зеленским. МИД Индии вызвал посла
МИД Индии 15 июля вызвал украинского посла из-за слов Владимира Зеленского о визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, передает издание The Economic | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T14:26+0300
2024-07-16T14:26+0300
2024-07-16T14:26+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. МИД Индии 15 июля вызвал украинского посла из-за слов Владимира Зеленского о визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, передает издание The Economic Times."В понедельник Индия обсудила с послом Украины в Нью-Дели высказывания Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Нарендры Моди во время его визита в Россию", — говорится в материале.Отмечается, что Зеленский раскритиковал встречу Моди с президентом России Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом" по усилиям, направленным на достижение мира. Восьмого июля стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это была первая поездка в Россию за пять лет. Девятого июля прошли официальные двусторонние переговоры в Кремле.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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индия, украина, владимир зеленский
Политика, ИНДИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Нью-дели крайне недоволен Зеленским. МИД Индии вызвал посла
The Economic Times: МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ.
МИД Индии 15 июля вызвал украинского посла из-за слов Владимира Зеленского о визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, передает
издание The Economic Times.
"В понедельник Индия обсудила с послом Украины в Нью-Дели высказывания Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Нарендры Моди во время его визита в Россию", — говорится в материале.
Отмечается, что Зеленский раскритиковал встречу Моди с президентом России Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом" по усилиям, направленным на достижение мира.
Восьмого июля стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это была первая поездка в Россию за пять лет. Девятого июля прошли официальные двусторонние переговоры в Кремле.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Кошмар для Зеленского": Украину предупредили об угрозе из-за США