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Отключение от SWIFT не пугает Индию. Партнерство с Россией ей дороже - 16.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240716/indiya-850175601.html
Отключение от SWIFT не пугает Индию. Партнерство с Россией ей дороже
Отключение от SWIFT не пугает Индию. Партнерство с Россией ей дороже - 16.07.2024, ПРАЙМ
Отключение от SWIFT не пугает Индию. Партнерство с Россией ей дороже
Западные санкции и отключение от SWIFT не пугают Индию, она проводит независимую политику, строит отношения с Россией. Об этом пишет издание The Print. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T15:00+0300
2024-07-16T15:32+0300
экономика
индия
россия
swift
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Западные санкции и отключение от SWIFT не пугают Индию, она проводит независимую политику, строит отношения с Россией. Об этом пишет издание The Print.Отмечается, что недавний визит индийского премьера Нарендры Моди в Россию вызвал в западных странах огромный ажиотаж. Как пишет издание, весь мир знает о глубоких и давних отношениях Нью-Дели и Москвы, но раньше они ограничивались закупкой военной техники.После начала спецоперации США решили задавить Россию санкциями, однако получили ослабление доллара. Так, Индия увеличила закупки российской нефти, перейдя к расчетам за нее в рупиях."Сегодня, несмотря на угрозы Америки, Нью-Дели проводит независимую внешнюю политику, закупает существенные объемы нефти у России и осуществляет транзакции в рупиях. От доллара США постепенно отказываются и многие другие страны. Цифровизация платежей позволяет Индии не бояться американских санкций, таких как отключение от системы SWIFT", - сказано в публикации.Полный текст читайте на ИноСМИ
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индия, россия, swift
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, SWIFT
15:00 16.07.2024 (обновлено: 15:32 16.07.2024)
 
Отключение от SWIFT не пугает Индию. Партнерство с Россией ей дороже

The Print: Индия не боится санкций за торговлю с Россией, и это беспокоит Запад

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Западные санкции и отключение от SWIFT не пугают Индию, она проводит независимую политику, строит отношения с Россией. Об этом пишет издание The Print.
Отмечается, что недавний визит индийского премьера Нарендры Моди в Россию вызвал в западных странах огромный ажиотаж. Как пишет издание, весь мир знает о глубоких и давних отношениях Нью-Дели и Москвы, но раньше они ограничивались закупкой военной техники.
После начала спецоперации США решили задавить Россию санкциями, однако получили ослабление доллара. Так, Индия увеличила закупки российской нефти, перейдя к расчетам за нее в рупиях.
"Сегодня, несмотря на угрозы Америки, Нью-Дели проводит независимую внешнюю политику, закупает существенные объемы нефти у России и осуществляет транзакции в рупиях. От доллара США постепенно отказываются и многие другие страны. Цифровизация платежей позволяет Индии не бояться американских санкций, таких как отключение от системы SWIFT", - сказано в публикации.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Страны мира. Индия - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Товарооборот России и Индии достиг рекордных значений
05:12
 
ЭкономикаИНДИЯРОССИЯSWIFT
 
 
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