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Отключение от SWIFT не пугает Индию. Партнерство с Россией ей дороже

Отключение от SWIFT не пугает Индию. Партнерство с Россией ей дороже - 16.07.2024, ПРАЙМ

Отключение от SWIFT не пугает Индию. Партнерство с Россией ей дороже

Западные санкции и отключение от SWIFT не пугают Индию, она проводит независимую политику, строит отношения с Россией. Об этом пишет издание The Print. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T15:00+0300

2024-07-16T15:00+0300

2024-07-16T15:32+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Западные санкции и отключение от SWIFT не пугают Индию, она проводит независимую политику, строит отношения с Россией. Об этом пишет издание The Print.Отмечается, что недавний визит индийского премьера Нарендры Моди в Россию вызвал в западных странах огромный ажиотаж. Как пишет издание, весь мир знает о глубоких и давних отношениях Нью-Дели и Москвы, но раньше они ограничивались закупкой военной техники.После начала спецоперации США решили задавить Россию санкциями, однако получили ослабление доллара. Так, Индия увеличила закупки российской нефти, перейдя к расчетам за нее в рупиях."Сегодня, несмотря на угрозы Америки, Нью-Дели проводит независимую внешнюю политику, закупает существенные объемы нефти у России и осуществляет транзакции в рупиях. От доллара США постепенно отказываются и многие другие страны. Цифровизация платежей позволяет Индии не бояться американских санкций, таких как отключение от системы SWIFT", - сказано в публикации.Полный текст читайте на ИноСМИ

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