https://1prime.ru/20240716/inflyatsiya-850189398.html

В ЦБ рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели

В ЦБ рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели - 16.07.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели

Для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия во втором полугодии были более жесткими, чем | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T18:47+0300

2024-07-16T18:47+0300

2024-07-16T18:47+0300

банк россии

инфляция в россии

цель

денежно-кредитная политика

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, считают аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России. "В апреле-июне дезинфляционный тренд развернулся. За этим стоят в том числе волатильные и разовые факторы. Однако устойчивое инфляционное давление в экономике также возросло, хотя и не столь значительно. Повысились инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом уровень процентных ставок возрос, в том числе из-за ужесточения сигналов Банка России по денежно-кредитной политике. Тем не менее, во втором квартале 2024 года спрос продолжал расти темпами, превышающими текущие возможности экономики, при высокой экономической и кредитной активности", - отмечают они в бюллетене "О чем говорят тренды: макроэкономика и рынки". "Для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия (ДКУ) во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, а также поддержание жестких ДКУ продолжительное время", - добавляют они.

https://1prime.ru/20240712/mishustin-850040362.html

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инфляция в россии, цель, денежно-кредитная политика