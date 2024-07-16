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В ЦБ рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели
В ЦБ рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели - 16.07.2024, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели
Для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия во втором полугодии были более жесткими, чем | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T18:47+0300
2024-07-16T18:47+0300
2024-07-16T18:47+0300
банк россии
инфляция в россии
цель
денежно-кредитная политика
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, считают аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России. "В апреле-июне дезинфляционный тренд развернулся. За этим стоят в том числе волатильные и разовые факторы. Однако устойчивое инфляционное давление в экономике также возросло, хотя и не столь значительно. Повысились инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом уровень процентных ставок возрос, в том числе из-за ужесточения сигналов Банка России по денежно-кредитной политике. Тем не менее, во втором квартале 2024 года спрос продолжал расти темпами, превышающими текущие возможности экономики, при высокой экономической и кредитной активности", - отмечают они в бюллетене "О чем говорят тренды: макроэкономика и рынки". "Для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия (ДКУ) во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, а также поддержание жестких ДКУ продолжительное время", - добавляют они.
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инфляция в россии, цель, денежно-кредитная политика
Банк России, инфляция в России, цель, денежно-кредитная политика
В ЦБ рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели
ЦБ: возвращение инфляции к цели требует более жестких денежно-кредитных условий
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, считают аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России.
"В апреле-июне дезинфляционный тренд развернулся. За этим стоят в том числе волатильные и разовые факторы. Однако устойчивое инфляционное давление в экономике также возросло, хотя и не столь значительно. Повысились инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом уровень процентных ставок возрос, в том числе из-за ужесточения сигналов Банка России по денежно-кредитной политике. Тем не менее, во втором квартале 2024 года спрос продолжал расти темпами, превышающими текущие возможности экономики, при высокой экономической и кредитной активности", - отмечают они в бюллетене "О чем говорят тренды: макроэкономика и рынки".
"Для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия (ДКУ) во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, а также поддержание жестких ДКУ продолжительное время", - добавляют они.
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