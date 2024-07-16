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ЧП в Германии: ехавший по автобану танк неожиданно открыл стрельбу
ЧП в Германии: ехавший по автобану танк неожиданно открыл стрельбу - 16.07.2024, ПРАЙМ
ЧП в Германии: ехавший по автобану танк неожиданно открыл стрельбу
В Баварии танк бундесвера, направлявшийся на учения, неожиданно выстрелил несколько раз над автобаном. Выстрелы оказались холостым, гильзы задели проезжавший... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T08:34+0300
2024-07-16T08:34+0300
2024-07-16T08:35+0300
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. В Баварии танк бундесвера, направлявшийся на учения, неожиданно выстрелил несколько раз над автобаном. Выстрелы оказались холостым, гильзы задели проезжавший автомобиль. По данным полиции местного райцентра Фрайунг, в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости.Как сообщается в докладе правоохранителей, размещенном на портале полицейских новостей, причины, в соответствии с которыми танк открыл стрельбу, на текущий момент еще не установлены."Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина", - следует из доклада.Как свидетельствуют правоохранители, открывший стрельбу танк двигался в колонне бундесвера, которая следовала по трассе B12 на учения. Отмечается, что орудия танка были направлены вверх, благодаря чему удалось избежать тяжелых последствий.
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ЧП в Германии: ехавший по автобану танк неожиданно открыл стрельбу
Полиция: в Германии танк бундесвера случайно выстрелил на федеральной трассе B12
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ.
В Баварии танк бундесвера, направлявшийся на учения, неожиданно выстрелил несколько раз над автобаном. Выстрелы оказались холостым, гильзы задели проезжавший автомобиль. По данным полиции местного райцентра Фрайунг, в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости
.
Как сообщается в докладе правоохранителей, размещенном на портале полицейских новостей, причины, в соответствии с которыми танк открыл стрельбу, на текущий момент еще не установлены.
"Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина", - следует из доклада.
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Как свидетельствуют правоохранители, открывший стрельбу танк двигался в колонне бундесвера, которая следовала по трассе B12 на учения. Отмечается, что орудия танка были направлены вверх, благодаря чему удалось избежать тяжелых последствий.