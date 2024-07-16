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В Иране оценили роль России в превращении республики в газовый хаб

В Иране оценили роль России в превращении республики в газовый хаб - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Иране оценили роль России в превращении республики в газовый хаб

Россия сыграла роль в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света, заявил в интервью... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T14:54+0300

2024-07-16T14:54+0300

2024-07-16T14:54+0300

россия

иран

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ТЕГЕРАН, 16 июл – ПРАЙМ. Россия сыграла роль в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света, заявил в интервью Newsweek исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Ирана Ади Багери Кяни. "Мы можем говорить о роли России в расширении международного транзитного коридора и, отдавая должное ключевой роли Ирана, - в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света или в восточные и южные части моей страны", - сказал он.

иран

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россия, иран