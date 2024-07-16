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В Иране оценили роль России в превращении республики в газовый хаб - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В Иране оценили роль России в превращении республики в газовый хаб
В Иране оценили роль России в превращении республики в газовый хаб - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Иране оценили роль России в превращении республики в газовый хаб
Россия сыграла роль в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света, заявил в интервью... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T14:54+0300
2024-07-16T14:54+0300
россия
иран
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ТЕГЕРАН, 16 июл – ПРАЙМ. Россия сыграла роль в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света, заявил в интервью Newsweek исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Ирана Ади Багери Кяни. "Мы можем говорить о роли России в расширении международного транзитного коридора и, отдавая должное ключевой роли Ирана, - в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света или в восточные и южные части моей страны", - сказал он.
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россия, иран
РОССИЯ, ИРАН
14:54 16.07.2024
 
В Иране оценили роль России в превращении республики в газовый хаб

МИД Ирана: Россия сыграла роль в превращении Ирана в энергетический хаб

© AFP / STR" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© AFP / STR
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ТЕГЕРАН, 16 июл – ПРАЙМ. Россия сыграла роль в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света, заявил в интервью Newsweek исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Ирана Ади Багери Кяни.
"Мы можем говорить о роли России в расширении международного транзитного коридора и, отдавая должное ключевой роли Ирана, - в превращении Ирана в региональный энергетический хаб и отправке российского газа через Иран в другие части света или в восточные и южные части моей страны", - сказал он.
 
РОССИЯИРАН
 
 
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