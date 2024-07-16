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Эксперты придумали, как решить проблему нехватки IT-кадров в России

Эксперты придумали, как решить проблему нехватки IT-кадров в России - 16.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты придумали, как решить проблему нехватки IT-кадров в России

Проблему с нехваткой кадров в IT-сфере в России можно решить за счет увеличения количества целевых мест для студентов, которые заинтересованы в дальнейшем... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T06:01+0300

2024-07-16T06:01+0300

2024-07-16T06:03+0300

экономика

it-специалисты

дефицит

экспертное мнение

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Проблему с нехваткой кадров в IT-сфере в России можно решить за счет увеличения количества целевых мест для студентов, которые заинтересованы в дальнейшем трудоустройстве и работе по специальности, заявил заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин во время "Архипелага 2024". "Помимо вопроса сохранения льгот, предоставляемых IT-компаниям, важно рассмотреть вопрос увеличения количества целевых мест для студентов. Уверенность компаний в том, что после окончания вуза вчерашние студенты, обладающие актуальными и прикладными знаниями, а также востребованными и специализированными умениями, пополнят именно их штаты сотрудников, может стать мощным драйвером для оказания поддержки вузам. Выстраивание сотрудничества IT-компаний и вузов позволит обеспечить взаимовыгодное партнерство, которое позволит обеспечить развитие не только отрасли в прикладном плане, но и развитие науки", - сказал эксперт. Совместное использование инфраструктуры, запуск программ практик и стажировок, направленных на подготовку востребованных на рынке кадров, помогут развитию вузов и внесут значительный вклад в решение сложившейся проблемы нехватки высококвалифицированных специалистов на российском рынке, добавил эксперт. По словам Воронина, IT-компании часто берут на работу студентов старших курсов, что, с одной стороны, позволяет будущим специалистам получить прикладные знания и востребованные навыки, но с другой - совмещение учебы и работы может негативно сказаться на освоении учебной программы. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основные площадки проведения мероприятия - город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

it-специалисты, дефицит, экспертное мнение