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Эксперт рассказал, когда РФ понадобятся зарядные хабы для электротранспорта

Эксперт рассказал, когда РФ понадобятся зарядные хабы для электротранспорта - 16.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда РФ понадобятся зарядные хабы для электротранспорта

Зарядные хабы, которые подойдут для разных типов электротранспорта, понадобятся в России через 5-8 лет, заявил РИА Новости генеральный директор компании... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T22:28+0300

2024-07-16T22:28+0300

2024-07-16T22:28+0300

экономика

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл - ПРАЙМ. Зарядные хабы, которые подойдут для разных типов электротранспорта, понадобятся в России через 5-8 лет, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Яблочков" (производит зарядное оборудование для электромобилей, участник рынка НТИ) Дмитрий Петров. "В ближайшие 5-8 лет на дорогах страны будет все больше электротранспорта. Возрастет нагрузка на зарядные сети, и неизбежно потребуется установка ультрабыстрых многопостовых зарядных комплексов-хабов, подходящих для заряда электротранспорта всех классов", - сказал он. "Зарядные хабы необходимо устанавливать на дорогах с высоким трафиком — на пригородных развязках мегаполисов и ключевых магистралях по всей стране. А для развития перевозок на крупнотоннажном транспорте потребуется установка гигаваттных зарядных хабов на основных федеральных трассах", - продолжил Петров. Зарядные хабы представляют собой комплексные станции зарядки электромобилей, оснащенные несколькими зарядными постами, позволяющими заряжать одновременно несколько транспортных средств. "В отличие от одиночных зарядных станций — даже размещенных на одной площадке — хабы оснащены системами управления энергопотреблением для динамического распределения мощности, а также могут оснащаться накопителями энергии. Это помогает снижать пиковые нагрузки на электросети, одновременно обслуживая еще больше транспортных средств, а также увеличивает время автономной работы хаба в условиях временной нехватки мощности", - пояснил гендиректор компании. По его словам, такие технологические решения особенно актуальны в местах с ограниченной подводимой мощностью и высоким транспортным потоком. Кроме того, хаб - более выгодное вложение с точки зрения дальнейшего техобслуживания: мониторинг одной установки гораздо удобней, чем нескольких отдельных станций. Наконец, есть возможность дополнительной монетизации и оптимального использования площадей: на месте установки зарядного комплекса можно также открыть торговую точку (кафе, магазин). "Мы считаем важным инициировать создание национального проекта с унифицированными требованиями к характеристикам объектов зарядной инфраструктуры. Кроме того, необходимы субсидированные установки ультрабыстрых зарядных хабов для электрокаров, а в будущем - и гигаваттных зарядных хабов для электробусов и грузовиков на крупных федеральных трассах", — заключил Петров.

https://1prime.ru/20240716/elektromobil-850189798.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транспорт, электромобили, хаб, зарядка