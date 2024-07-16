Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая в 2024 и 2025 годах - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240716/kitay-850179645.html
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая в 2024 и 2025 годах
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая в 2024 и 2025 годах - 16.07.2024, ПРАЙМ
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая в 2024 и 2025 годах
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидаемые темпы роста экономики Китая в 2024 году до 5% и в 2025 году до 4,5%, следует из обновленного доклада... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:04+0300
2024-07-16T16:04+0300
экономика
китай
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/46/842424649_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_600c92877ab1efe8df4882c581ce4bc7.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидаемые темпы роста экономики Китая в 2024 году до 5% и в 2025 году до 4,5%, следует из обновленного доклада организации. Согласно представленным табличным значениям, рост ВВП Китая в текущем году окажется на 0,4 процентного пункта выше, чем прогнозировалась в апреле. В 2025 году ожидаемое увеличение ВВП также изменено в большую сторону на 0,4 процентного пункта. Как отмечается в докладе, улучшение прогноза по китайской экономике стало возможным благодаря росту внутреннего потребления и увеличению экспорта товаров из КНР на фоне роста мирового спроса.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/46/842424649_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_b6aa3635874b53a2580541df83080b21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, мвф
Экономика, КИТАЙ, МВФ
16:04 16.07.2024
 
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая в 2024 и 2025 годах

МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая в 2024 г до 5% и в 2025 г до 4,5%

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидаемые темпы роста экономики Китая в 2024 году до 5% и в 2025 году до 4,5%, следует из обновленного доклада организации.
Согласно представленным табличным значениям, рост ВВП Китая в текущем году окажется на 0,4 процентного пункта выше, чем прогнозировалась в апреле. В 2025 году ожидаемое увеличение ВВП также изменено в большую сторону на 0,4 процентного пункта.
Как отмечается в докладе, улучшение прогноза по китайской экономике стало возможным благодаря росту внутреннего потребления и увеличению экспорта товаров из КНР на фоне роста мирового спроса.
 
ЭкономикаКИТАЙМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала