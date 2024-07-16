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МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая в 2024 и 2025 годах
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая в 2024 и 2025 годах - 16.07.2024, ПРАЙМ
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая в 2024 и 2025 годах
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидаемые темпы роста экономики Китая в 2024 году до 5% и в 2025 году до 4,5%, следует из обновленного доклада... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:04+0300
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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидаемые темпы роста экономики Китая в 2024 году до 5% и в 2025 году до 4,5%, следует из обновленного доклада организации. Согласно представленным табличным значениям, рост ВВП Китая в текущем году окажется на 0,4 процентного пункта выше, чем прогнозировалась в апреле. В 2025 году ожидаемое увеличение ВВП также изменено в большую сторону на 0,4 процентного пункта. Как отмечается в докладе, улучшение прогноза по китайской экономике стало возможным благодаря росту внутреннего потребления и увеличению экспорта товаров из КНР на фоне роста мирового спроса.
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китай, мвф
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая в 2024 и 2025 годах
МВФ улучшил прогнозы роста экономики Китая в 2024 г до 5% и в 2025 г до 4,5%
ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидаемые темпы роста экономики Китая в 2024 году до 5% и в 2025 году до 4,5%, следует из обновленного доклада организации.
Согласно представленным табличным значениям, рост ВВП Китая в текущем году окажется на 0,4 процентного пункта выше, чем прогнозировалась в апреле. В 2025 году ожидаемое увеличение ВВП также изменено в большую сторону на 0,4 процентного пункта.
Как отмечается в докладе, улучшение прогноза по китайской экономике стало возможным благодаря росту внутреннего потребления и увеличению экспорта товаров из КНР на фоне роста мирового спроса.