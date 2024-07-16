https://1prime.ru/20240716/krasnodar-850193816.html
В Краснодаре оценили влияние отключений электричества на энергосистему
В Краснодаре оценили влияние отключений электричества на энергосистему - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Краснодаре оценили влияние отключений электричества на энергосистему
Примерно 40% энергетической системы Краснодара были отключены в рамках временных ограничений, введенных Кубанским региональным диспетчерским управлением,... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T21:33+0300
2024-07-16T21:33+0300
2024-07-16T21:33+0300
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КРАСНОДАР, 16 июл - ПРАЙМ. Примерно 40% энергетической системы Краснодара были отключены в рамках временных ограничений, введенных Кубанским региональным диспетчерским управлением, сообщили в администрации города. Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе города информировали о том, что жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций. "В Краснодаре введены временные ограничения в подаче электричества. Шестнадцатого июля произошло временное ограничение от Кубанского регионального диспетчерского управления. Отключения коснулись порядка 40% энергосистемы города", — сказано в сообщении. Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что электричество постепенно возвращается в дома жителей. Службы ресурсоснабжающих организаций находятся в режиме повышенной готовности. Бригады выезжают на устранение отключений по заявкам. По данным муниципального центра управления Краснодара, в городе нарушилась работа электротранспорта и светофоров. Так, в дептрансе краевой столицы уточнили, что уже вернулись в рабочий режим около 110 светофоров. Ещё порядка 40 объектов ожидают подачи электричества. "Из-за сбоев в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС введены временные ограничения электроснабжения. Это позволит нам сохранить всю систему и оборудование в целости", - прокомментировал мэр города.
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энергетика рф, краснодар
Происшествия, энергетика РФ, КРАСНОДАР
В Краснодаре оценили влияние отключений электричества на энергосистему
Временные отключения электричества затронули 40% энергосистемы Краснодара
КРАСНОДАР, 16 июл - ПРАЙМ. Примерно 40% энергетической системы Краснодара были отключены в рамках временных ограничений, введенных Кубанским региональным диспетчерским управлением, сообщили в администрации города.
Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе города информировали о том, что жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций.
"В Краснодаре введены временные ограничения в подаче электричества. Шестнадцатого июля произошло временное ограничение от Кубанского регионального диспетчерского управления. Отключения коснулись порядка 40% энергосистемы города", — сказано в сообщении.
Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что электричество постепенно возвращается в дома жителей. Службы ресурсоснабжающих организаций находятся в режиме повышенной готовности. Бригады выезжают на устранение отключений по заявкам.
По данным муниципального центра управления Краснодара, в городе нарушилась работа электротранспорта и светофоров. Так, в дептрансе краевой столицы уточнили, что уже вернулись в рабочий режим около 110 светофоров. Ещё порядка 40 объектов ожидают подачи электричества.
"Из-за сбоев в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС введены временные ограничения электроснабжения. Это позволит нам сохранить всю систему и оборудование в целости", - прокомментировал мэр города.
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества