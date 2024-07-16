https://1prime.ru/20240716/krasnodar-850195360.html

В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии

В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии

Электричество вернулось в Краснодар, в котором жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов города во вторник вечером остались без света. Об этом сообщили... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T22:57+0300

2024-07-16T22:57+0300

2024-07-16T22:57+0300

происшествия

краснодар

энергетика рф

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КРАСНОДАР, 16 июл - ПРАЙМ. Электричество вернулось в Краснодар, в котором жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов города во вторник вечером остались без света. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. Во вторник вечером произошло аварийное отключение электроэнергии Западном и Прикубанском округах Краснодара из-за повреждений на линиях. В зону отключения попало 100 улиц. По данным службы, в городе не работало 177 трансформаторных подстанций. "Авария устранена, все потребители запитаны", — сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20240716/otklyucheniya-850195004.html

краснодар

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краснодар, энергетика рф