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В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии
В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии
Электричество вернулось в Краснодар, в котором жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов города во вторник вечером остались без света. Об этом сообщили... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T22:57+0300
2024-07-16T22:57+0300
происшествия
краснодар
энергетика рф
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КРАСНОДАР, 16 июл - ПРАЙМ. Электричество вернулось в Краснодар, в котором жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов города во вторник вечером остались без света. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. Во вторник вечером произошло аварийное отключение электроэнергии Западном и Прикубанском округах Краснодара из-за повреждений на линиях. В зону отключения попало 100 улиц. По данным службы, в городе не работало 177 трансформаторных подстанций. "Авария устранена, все потребители запитаны", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20240716/otklyucheniya-850195004.html
краснодар
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краснодар, энергетика рф
Происшествия, КРАСНОДАР, энергетика РФ
22:57 16.07.2024
 
В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии

В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии на 100 улиц города

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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КРАСНОДАР, 16 июл - ПРАЙМ. Электричество вернулось в Краснодар, в котором жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов города во вторник вечером остались без света. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
Во вторник вечером произошло аварийное отключение электроэнергии Западном и Прикубанском округах Краснодара из-за повреждений на линиях. В зону отключения попало 100 улиц. По данным службы, в городе не работало 177 трансформаторных подстанций.
"Авария устранена, все потребители запитаны", — сказано в сообщении.
Электроэнергетика - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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