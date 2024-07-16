https://1prime.ru/20240716/krasnodar-850195360.html
В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии
В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии
Электричество вернулось в Краснодар, в котором жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов города во вторник вечером остались без света. Об этом сообщили... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T22:57+0300
2024-07-16T22:57+0300
2024-07-16T22:57+0300
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КРАСНОДАР, 16 июл - ПРАЙМ. Электричество вернулось в Краснодар, в котором жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов города во вторник вечером остались без света. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. Во вторник вечером произошло аварийное отключение электроэнергии Западном и Прикубанском округах Краснодара из-за повреждений на линиях. В зону отключения попало 100 улиц. По данным службы, в городе не работало 177 трансформаторных подстанций. "Авария устранена, все потребители запитаны", — сказано в сообщении.
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краснодар, энергетика рф
Происшествия, КРАСНОДАР, энергетика РФ
В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии
В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии на 100 улиц города
КРАСНОДАР, 16 июл - ПРАЙМ. Электричество вернулось в Краснодар, в котором жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов города во вторник вечером остались без света. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
Во вторник вечером произошло аварийное отключение электроэнергии Западном и Прикубанском округах Краснодара из-за повреждений на линиях. В зону отключения попало 100 улиц. По данным службы, в городе не работало 177 трансформаторных подстанций.
"Авария устранена, все потребители запитаны", — сказано в сообщении.
Веерные отключения электричества затронули часть Запорожской области