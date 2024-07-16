https://1prime.ru/20240716/kreml-850142755.html

В Кремле анонсировали прямую линию с Владимиром Путиным

В Кремле анонсировали прямую линию с Владимиром Путиным - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле анонсировали прямую линию с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным запланирована ближе к Новому году, рассказал пресс-секретарь главы государства Владимир Путин. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:05+0300

2024-07-16T11:05+0300

2024-07-16T11:06+0300

дмитрий песков

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным запланирована ближе к Новому году, рассказал пресс-секретарь главы государства Владимир Путин."Прямая линия будет зимой, будет ближе к Новому году. Это будет такое итоговое информационное мероприятие. Мы пока исходим из того, что это будет совмещенный формат (с большой пресс-конференцией - ред.), так же, как это было в прошлом году", - рассказал он.Впервые прямую линию провели в 2001 году и затем повторяли ежегодно, кроме 2004-го и 2012-го. Формат стал традиционным, хотя и не является закрепленной обязанностью главы государства.Первая Большая пресс-конференция президента состоялась в 2001 году. Из четырехсот присутствовавших журналистов только 22 участника смогли задать свои вопросы.В 2020 году прямую линию и большую пресс-конференцию впервые объединили.Последняя прямая линия состоялась в июне 2021-го. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 68 вопросов в течение чуть менее четырех часов.Последняя большая пресс-конференция прошла в декабре 2021-го, общение с прессой продолжалось 4 часа 8 минут, президент ответил на 55 вопросов.В 2022-м ни один из этих форматов не проводили.

https://1prime.ru/20240715/donbass-850118637.html

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дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным