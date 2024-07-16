https://1prime.ru/20240716/kriptovalyuta-850140526.html

ВЦИОМ: большинство россиян наслышаны о криптовалюте

ВЦИОМ: большинство россиян наслышаны о криптовалюте - 16.07.2024, ПРАЙМ

ВЦИОМ: большинство россиян наслышаны о криптовалюте

Большинство (87%) россиян наслышаны о цифровых деньгах, однако лишь четверо из десяти россиян знают или что-то слышали о чат-боте Hamster Kombat, где якобы... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T10:03+0300

2024-07-16T10:03+0300

2024-07-16T10:03+0300

криптовалюта

вциом

россия

опрос

https://cdnn.1prime.ru/img/84260/07/842600727_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_fe2333fafa12d8e3cfe82c96612e35bf.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Большинство (87%) россиян наслышаны о цифровых деньгах, однако лишь четверо из десяти россиян знают или что-то слышали о чат-боте Hamster Kombat, где якобы можно заработать криптовалюту с помощью "хомяка", следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно представленным данным, о цифровых деньгах наслышаны почти девять из десяти россиян (87%), в том числе каждый пятый хорошо знает, что такое криптовалюта, а 66% что-то слышали. Кроме того, у респондентов спросили, знают ли они о чат-боте Hamster Kombat, который предлагает заработать криптовалюту HAMS, участвуя в игре, где нужно нажимать на "хомяка". Разработчики чат-бота уверяют, что токены HAMS впоследствии можно будет вывести и обменять на другие криптовалюты или привычные деньги. В общей сложности знают или что-то слышали о "хомяке" четверо из десяти (42%) россиян, в том числе хорошо знают о нем только 14%. Об игре знают значительно больше опрошенных среди молодежи (86% зумеров, 72% младших миллениалов). Однако более половины опрошенных (57%) вообще не знают об этом чат-боте. А большая часть (58%) осведомленных о Hamster Kombat не используют его сами и не знают о том, чтобы кто-то в их окружении использовал его. Среди людей старшего возраста показатель достигает 73-85%. Только 8% тех, кто знает о чат-боте или слышал о нем, отметили, что пытаются заработать криптовалюту с помощью "хомяка". Еще 9% в группе знающих о чат-боте отметили, что с помощью Hamster Kombat пытаются заработать их родственники, а каждый третий (32%) слышал, что "хомяком" пользуются его друзья. Директор по развитию ВЦИОМ Консалтинг Даниил Ермолаев отметил, что всего за 3 месяца о "Hamster Kombat" узнали 42% россиян, что свидетельствует о крайне быстром росте популярности. По его словам, для того, чтобы кликер вышел за границы обычного таймкиллера, он должен предложить пользователям нечто большее, чем просто развлечение, а "Hamster Kombat" предлагает игрокам "надежду на быстрое обогащение" и "ощущение себя частью большой социальной группы". "Любопытно, что напрямую интерес заработка криптовалюты через "Хомяка" высказали только 8% из тех, кто знаком с проектом, в то время как 41% отметил, что "зарабатывать" пытаются их родственники (8%) или друзья (32%). Возможно, многие из знакомых с ботом понимают, что вероятность реального заработка там невелика, и, опасаясь, что столкнутся с классическими стереотипами в духе "это же пирамида", "ты же умный человек, зачем ты тратишь на это время?", не готовы открыто рассказывать, что "тапают". Это также может свидетельствовать о том, что "Hamster Kombat" — в большей степени медийный проект: реальных пользователей там меньше, чем кажется на первый взгляд", - считает Ермолаев. Из данных опроса также следует, что больше половины россиян (67%) скорее не верят, что можно заработать криптовалюту в обмен на простые действия, такие как клик на картинку. Тем не менее 16% скорее склонны к обратному. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 июля 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://1prime.ru/20240715/tramp-850119441.html

https://1prime.ru/20240619/hamster-849275590.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вциом, россия, опрос