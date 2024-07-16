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В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе" - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе" - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"
К теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастна интернациональная команда. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T10:17+0300
2024-07-16T10:34+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
юрий чиханчин
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. К теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастна интернациональная команда. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области произошел 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт людями подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек, концертный зал "Крокус Сити Холл" полностью сгорел."Что касается "Крокус сити", я бы тоже не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я бы однозначно сказал, что это интернациональная команда с представителями разных стран", — отметил глава ведомства.Он также пояснил, что в эту команду входят представители разных стран, включая страны Центральной Азии и Европы, а также, предположительно, россияне.
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россия, крокус сити холл, юрий чиханчин
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, Юрий Чиханчин
10:17 16.07.2024 (обновлено: 10:34 16.07.2024)
 
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"

Чиханчин: к теракту в "Крокусе" причастна интернациональная команда

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. К теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастна интернациональная команда. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области произошел 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт людями подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек, концертный зал "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.
"Что касается "Крокус сити", я бы тоже не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я бы однозначно сказал, что это интернациональная команда с представителями разных стран", — отметил глава ведомства.
Он также пояснил, что в эту команду входят представители разных стран, включая страны Центральной Азии и Европы, а также, предположительно, россияне.
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
В Crocus Group отметили важность восстановления периметра "Крокуса"
29 июня, 22:37
 
ПроисшествияРОССИЯКрокус сити холлЮрий Чиханчин
 
 
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