https://1prime.ru/20240716/krokus-850141017.html

В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"

В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе" - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"

К теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастна интернациональная команда. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T10:17+0300

2024-07-16T10:17+0300

2024-07-16T10:34+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

юрий чиханчин

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. К теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастна интернациональная команда. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области произошел 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт людями подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек, концертный зал "Крокус Сити Холл" полностью сгорел."Что касается "Крокус сити", я бы тоже не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я бы однозначно сказал, что это интернациональная команда с представителями разных стран", — отметил глава ведомства.Он также пояснил, что в эту команду входят представители разных стран, включая страны Центральной Азии и Европы, а также, предположительно, россияне.

https://1prime.ru/20240629/krokus-849605594.html

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россия, крокус сити холл, юрий чиханчин