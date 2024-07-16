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"Крымэнерго" предупредила об отключениях в городах и поселках полуострова

"Крымэнерго" предупредила об отключениях в городах и поселках полуострова - 16.07.2024, ПРАЙМ

"Крымэнерго" предупредила об отключениях в городах и поселках полуострова

"Крымэнерго" предупредила о временных отключениях Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных поселков для минимизации перегрузки оборудования, идет... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T17:13+0300

2024-07-16T17:13+0300

2024-07-16T17:42+0300

энергетика

крым

крымэнерго

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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Крымэнерго" предупредила о временных отключениях Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных поселков для минимизации перегрузки оборудования, идет переключение по резервным схемам"В связи с необходимостью проведения внеплановых работ в сетях ГУП РК "Крымэнерго" 16.07.2024 будут производиться временные отключения линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования. Данная мера вынужденная и носит временный характер (до снижения нагрузок)" . – говорится в сообщении компании.Отключению от электроснабжения подлежат населенные пункты: Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Керчь, Левитановка, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовское, Мирный, Поповка, Штормовое, Угловое, Песчаное, Береговое, Белокаменное, Тургеневка, Дачное, Холмовка, Танковое, Перевальное, Краснолесье, Мраморное, Заречное, Доброе, Пионерское, Андрусово, Войково, Яркое Поле, Синицыно, Красновка, Васильковое, Желябовка, Веселое, говорится в сообщении.ГУП РК "Крымэнерго" принимает все меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам.Кроме того, компания "Севастопольэнерго" предупредила о введении графика подачи электроэнергии в городе для ликвидации перегрузки электрических сетей, при этом часть потребителей отключена."В связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма по команде диспетчера Филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введен график временной подачи электроэнергии" , - говорится в сообщении компании.В период с 14.30 до 16.30 отсутствовала электроэнергия по следующим адресам: частично Балаклава, район 5 км - 10 км Балаклавского шоссе, хутор Лукомского, село Флотское, мыс Фиолент, Монастырское шоссе, Юхарина балка, Крепостное шоссе, Фиолентовское шоссе, Камышовое шоссе, Балка Бермана, сообщили энергетики.В период с 16.30 до 19.00 планируется отключение электроснабжения: ТЦ "Симолл", ТЦ "Новацентр", объекты ПАО "Муссон", завод ООО "Маяк", ТЦ "Лаванда", частично Вакуленчука и Фиолентовское шоссе, улицы Стрелецкая, Комбрига Потапова, Колобова, Камышовое шоссе, Босфорская, Славянская, Рыбальченко, район Горбатого моста, Скифская, частично Крепостное шоссе, Тараса Шевченко, Столетовский проспект, говорится в сообщении.Отключения света также произойдут на ул. А. Косарева, частично ул. Б. Михайлова, ул. П. Корчагина, пр. Античный, ул. Челнокова, Крепостное шоссе, ул. Молодых Строителей, ул. А. Маринеско, ул. Летчиков, пр. Победы, ул. Горпищенко, ул. Г. Мельника, Дергачи, Сапун-гора.

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крым, крымэнерго