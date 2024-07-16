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"Крымэнерго" ввела веерные отключения электричества на полуострове
"Крымэнерго" ввела веерные отключения электричества на полуострове - 16.07.2024, ПРАЙМ
"Крымэнерго" ввела веерные отключения электричества на полуострове
Компания "Крымэнерго" сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи повышенным энергопотреблением, перегрузками из-за аномальной жары. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T18:13+0300
2024-07-16T18:13+0300
2024-07-16T18:15+0300
энергетика
крым
крымэнерго
веерные отключения электричества
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Компания "Крымэнерго" сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи повышенным энергопотреблением, перегрузками из-за аномальной жары.Компания "Крымэнерго" ранее предупредила о временных отключениях в Ялте, Алуште, Феодосии, Керчи, Судаке и 30 крупных поселках для минимизации перегрузки оборудования. В Севастополе "Севастопольэнерго" сообщила об отключениях в связи с перегрузками."В связи с аномальным температурным режимом в Крыму для сохранения целостности энергосистемы введены веерные отключения электроэнергии. Возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии в ряде населенных пунктов", - говорится в сообщении компании, распространенном властями республики.Крымчан попросили экономно относится к электроэнергии и выключить лишние электроприборы.
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крым, крымэнерго, веерные отключения электричества
Энергетика, КРЫМ, Крымэнерго, веерные отключения электричества
"Крымэнерго" ввела веерные отключения электричества на полуострове
"Крымэнерго" ввела веерные отключения электричества на полуострове из-за жары
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Компания "Крымэнерго" сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи повышенным энергопотреблением, перегрузками из-за аномальной жары.
Компания "Крымэнерго" ранее предупредила о временных отключениях в Ялте, Алуште, Феодосии, Керчи, Судаке и 30 крупных поселках для минимизации перегрузки оборудования. В Севастополе "Севастопольэнерго" сообщила об отключениях в связи с перегрузками.
"В связи с аномальным температурным режимом в Крыму для сохранения целостности энергосистемы введены веерные отключения электроэнергии. Возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии в ряде населенных пунктов", - говорится в сообщении компании, распространенном властями республики.
Крымчан попросили экономно относится к электроэнергии и выключить лишние электроприборы.
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