https://1prime.ru/20240716/krymenergo-850187044.html

"Крымэнерго" ввела веерные отключения электричества на полуострове

"Крымэнерго" ввела веерные отключения электричества на полуострове - 16.07.2024, ПРАЙМ

"Крымэнерго" ввела веерные отключения электричества на полуострове

Компания "Крымэнерго" сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи повышенным энергопотреблением, перегрузками из-за аномальной жары. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T18:13+0300

2024-07-16T18:13+0300

2024-07-16T18:15+0300

энергетика

крым

крымэнерго

веерные отключения электричества

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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Компания "Крымэнерго" сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи повышенным энергопотреблением, перегрузками из-за аномальной жары.Компания "Крымэнерго" ранее предупредила о временных отключениях в Ялте, Алуште, Феодосии, Керчи, Судаке и 30 крупных поселках для минимизации перегрузки оборудования. В Севастополе "Севастопольэнерго" сообщила об отключениях в связи с перегрузками."В связи с аномальным температурным режимом в Крыму для сохранения целостности энергосистемы введены веерные отключения электроэнергии. Возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии в ряде населенных пунктов", - говорится в сообщении компании, распространенном властями республики.Крымчан попросили экономно относится к электроэнергии и выключить лишние электроприборы.

https://1prime.ru/20240716/energosistema-850183841.html

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