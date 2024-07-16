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Российские банки сохранили курс обмена валют

Российские банки сохранили курс обмена валют - 16.07.2024, ПРАЙМ

Российские банки сохранили курс обмена валют

Российские банки после объявления ЦБ РФ о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка в основном не стали менять курс обмена наличных... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T10:37+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российские банки после объявления ЦБ РФ о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка в основном не стали менять курс обмена наличных долларов США, евро и юаней, следует из проведенного РИА Новости анализа. Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". Из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале следует, что ЦБ после закрытия статистики продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным. Утром во вторник ряд крупнейших банков не стали менять курс продажи и покупки валюты. В Росбанке, ВТБ, МКБ, банке "Открытие", Россельхозбанке, Газпромбанке, Альфа-банке, банке "Санкт-Петербург" курсы со вчерашнего вечера не изменились. Так, по состоянию на 9 часов утра в Росбанке американскую валюту можно продать за 85,4 рубля, евро - за 94,8 рубля, юань - за 11,9 рубля а купить за 91,7 рубля, 101,3 рубля, 14,9 рубля соответственно. В ВТБ продать доллар можно за 86,65 рубля, евро - за 95,8 рубля, юань - за 12,7 рубля, а купить за 89,45 рубля, за 98,95 рубля и за 13,2 рубля соответственно. Однако вечером в понедельник, например, ВТБ уже откорректировал курс валюты. Так, в 17.26 мск понедельника доллар США банк покупал за 87,05 рубля, а продавал за 89,45 рубля, а евро за 95,95 рубля и за 98,65 рубля соответственно. Уже начиная с 19.50 мск банк стал покупать американскую валюту по меньшему курсу: доллар и евро подешевели - на 40 копеек, до 86,65 рубля, и на 15 копеек, до 95,80 рубля, соответственно. При этом кредитная организация продавала доллар по прежней цене, а цена продажи банком евро поднялась на 30 копеек, до 98,95 рубля. В МКБ продать "американца" можно за 86,5 рубля, "европейца" за 95 рублей, "китайца" за 12,3 рубля, а купить за 92 рублей, 101,5 рубля, 13,4 рубля соответственно. В банке "Открытие" курс также стабилен: американскую валюту можно продать за 86,65 рубля, евро - за 95,8 рубля, юань - за 12,6 рубля, а купить за 89,45 рубля, 98,95 рубля, 13,1 рубля соответственно. В Россельхозбанке американскую валюту можно продать за 85,05 рубля, евро - за 94,2 рубля, юань - за 11,94 рубля, а купить за 91,7 рубля, 102,5 рубля, 14,6 рубля соответственно. В Газпромбанке американскую валюту можно продать за 85 рублей, евро - за 93,3 рубля, юань - за 11,3 рубля, а купить за 92,2 рубля, 100,5 рубля и 12,8 рубля соответственно. В Альфа-банке американскую валюту можно продать за 84 рубля, евро - за 94 рубля, юань - за 12,99 рубля, а купить за 92 рублей, 102 рубля и за 12 рублей соответственно. В банке "Санкт-Петербург" американскую валюту можно продать за 82,5 рубля, евро - за 90,65 рубля, юань - за 12,45 рубля, а купить за 90,5 рубля, 98,65рубля и13,45 рубля соответственно. Кроме того, продать и купить валюту стало возможным уже по более низкому курсу в Промсвязьбанке. Так, в этом банке американскую валюту можно продать за 86,83 рубля (вместо 87,17 рубля), евро за 96,42 рубля (вместо 96,6 рубля), а купить за 90,43 рубля (вместо 91,67 рубля) и за 100,92 рубля (вместо 101,55 рубля) соответственно. В "Юникредит банке" курсы валют выросли. Так, американскую валюту в этом банке можно продать за 83,54 рубля (вместо 82,94 рубля), евро - за 91,26 рубля (вместо 90,47 рубля), юань - за 11,22 рубля (вместо 10,13 рубля), а купить за 91,19 рубля (вместо 90,34 рубля), за 98,96 рубля (вместо 97,93 рубля) и за 13,92 рубля (вместо 13,8 рубля) соответственно. При этом в некоторых банках курсы валют изменились разнонаправленно. В Совкомбанке теперь доллар можно купить за 88,85 рубля (вместо 90,25 рубля), евро - за 99,1 рубля (вместо 101,15 рубля), а юань – за 14,05 рубля (вместо 15,05 рубля), а продать - за 86,55 рубля (вместо 86,25 рубля), за 96,8 рубля (вместо 95,15 рубля) и за 12,65 рубля (вместо 12,35 рубля) соответственно. В свою очередь, в Т-Банке курсы покупки и продажи долларов и юаней не изменились, а вот курс евро снизился: продать его можно за 90,75 рубля (вместо 90,8 рубля) и купить за 102,25 рубля (вместо 102,3 рубля). Продать доллар можно за 85,95 рубля, юань - за 11,239 рубля, а купить их можно за 93,9 рубля и 12,932 рубля соответственно. В Сбербанке продать доллар можно дороже, а евро и юань дешевле, купить – валюту уже можно дешевле. Так, американскую валюту можно продать за 83,2 рубля вместо 83 рублей, евро за 96 рублей (вместо 96,2 рубля), юань за 12,57 рубля (вместо 12,58 рубля), а купить за 92,3 рубля (вместо 92,8 рубля), 106,3 рубля (вместо 106,8 рубля), за 13,89 рубля (вместо 13,9 рубля) соответственно. В Райффайзенбанке доллар и евро подорожали, доллар можно продать за 82,4 рубля (вместо 82,2 рубля), евро за 86 рублей (вместо 85,9 рубля), а купить за 89,2 рубля (вместо 88,9 рубля), за 115,2 рубля (вместо 114,8 рубля). При этом курс продажи и покупки юаня не изменился: его можно продать за 11,72 рубля, а купить за 12,36 рубля.

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банки, курсы валют, россия