https://1prime.ru/20240716/lada-850144540.html

Путин приехал на открытие участка трассы M-11 "Нева" на Lada Aura

Путин приехал на открытие участка трассы M-11 "Нева" на Lada Aura - 16.07.2024, ПРАЙМ

Путин приехал на открытие участка трассы M-11 "Нева" на Lada Aura

Президент России Владимир Путин прибыл на открытие участка Северного обхода Твери, он находится за рулем автомобиля Lada Aura. Об этом рассказал корреспондент... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:25+0300

2024-07-16T11:25+0300

2024-07-16T11:25+0300

lada

владимир путин

трасса м-11 "нева"

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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на открытие участка Северного обхода Твери, он находится за рулем автомобиля Lada Aura. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости. Строительство участка автодороги М-11 "Нева" началось в 2022 году, объект уже вводится с опережением графика. Северный обход - последний элемент для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.Как отметил корреспондент, президент сам находится за рулем российского автомобиля черного цвета. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообащал, что Путин намерен сам проехать по новому участку дороги.

https://1prime.ru/20240715/donbass-850118637.html

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lada, владимир путин, трасса м-11 "нева"