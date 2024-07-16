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Путин приехал на открытие участка трассы M-11 "Нева" на Lada Aura
Путин приехал на открытие участка трассы M-11 "Нева" на Lada Aura - 16.07.2024, ПРАЙМ
Путин приехал на открытие участка трассы M-11 "Нева" на Lada Aura
Президент России Владимир Путин прибыл на открытие участка Северного обхода Твери, он находится за рулем автомобиля Lada Aura. Об этом рассказал корреспондент... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:25+0300
2024-07-16T11:25+0300
2024-07-16T11:25+0300
lada
владимир путин
трасса м-11 "нева"
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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на открытие участка Северного обхода Твери, он находится за рулем автомобиля Lada Aura. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости. Строительство участка автодороги М-11 "Нева" началось в 2022 году, объект уже вводится с опережением графика. Северный обход - последний элемент для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.Как отметил корреспондент, президент сам находится за рулем российского автомобиля черного цвета. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообащал, что Путин намерен сам проехать по новому участку дороги.
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lada, владимир путин, трасса м-11 "нева"
Lada, Владимир Путин, трасса М-11 "Нева"
Путин приехал на открытие участка трассы M-11 "Нева" на Lada Aura
Путин приехал на открытие участка трассы M-11 "Нева" за рулем Lada Aura
ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на открытие участка Северного обхода Твери, он находится за рулем автомобиля Lada Aura. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости.
Строительство участка автодороги М-11 "Нева" началось в 2022 году, объект уже вводится с опережением графика. Северный обход - последний элемент для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.
Как отметил корреспондент, президент сам находится за рулем российского автомобиля черного цвета.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообащал, что Путин намерен сам проехать по новому участку дороги.
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