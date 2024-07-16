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Апогей паранойи: латыши скупили гаражи из-за страха перед Россией - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Апогей паранойи: латыши скупили гаражи из-за страха перед Россией
Апогей паранойи: латыши скупили гаражи из-за страха перед Россией - 16.07.2024, ПРАЙМ
Апогей паранойи: латыши скупили гаражи из-за страха перед Россией
Жители Латвии в страхе перед "российским вторжением" начали скупать советские гаражи. Их планируют использовать для убежища или хранилища для продуктов, пишет... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T14:02+0300
2024-07-16T14:02+0300
политика
латвия
россия
гаражи
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Жители Латвии в страхе перед "российским вторжением" начали скупать советские гаражи. Их планируют использовать для убежища или хранилища для продуктов, пишет газета The Time."Гараж может служить и хранилищем для продуктов, и местом для общения и посиделок, и мужской берлогой... Поэтому они стали популярной недвижимостью и выросли в цене в три с лишним раза: в 2019 году они стоили около пять тысяч евро, сегодня же их цена поднялась до 15 тысяч евро", - сказано в публикации. Отмечается, что свою роль в росте популярности гаражей сыграла и география. По словам одного из владельцев сооружения, гаражные кооперативы расположены в "очень-очень хороших местах".В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.Полный текст читайте на ИноСМИ
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латвия, россия, гаражи
Политика, ЛАТВИЯ, РОССИЯ, гаражи
14:02 16.07.2024
 
Апогей паранойи: латыши скупили гаражи из-за страха перед Россией

The Times: латыши активно скупаю советские гаражи, готовясь к войне с Россией

© Unsplash/GillyВид на Ригу, Латвия
Вид на Ригу, Латвия
© Unsplash/Gilly
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Жители Латвии в страхе перед "российским вторжением" начали скупать советские гаражи. Их планируют использовать для убежища или хранилища для продуктов, пишет газета The Time.
"Гараж может служить и хранилищем для продуктов, и местом для общения и посиделок, и мужской берлогой... Поэтому они стали популярной недвижимостью и выросли в цене в три с лишним раза: в 2019 году они стоили около пять тысяч евро, сегодня же их цена поднялась до 15 тысяч евро", - сказано в публикации.
Отмечается, что свою роль в росте популярности гаражей сыграла и география. По словам одного из владельцев сооружения, гаражные кооперативы расположены в "очень-очень хороших местах".
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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ПолитикаЛАТВИЯРОССИЯгаражи
 
 
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