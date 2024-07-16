https://1prime.ru/20240716/lavrov-850184839.html

Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением

Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением - 16.07.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением

Принятое Берлином решение разместить на территории страны американские дальнобойные ракеты - унижение страны, такое мнение высказал глава российского МИД Сергей | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T17:28+0300

2024-07-16T17:28+0300

2024-07-16T17:38+0300

политика

сергей лавров

германия

сша

ракеты

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ООН, 16 июл - ПРАЙМ. Принятое Берлином решение разместить на территории страны американские дальнобойные ракеты - унижение страны, такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров."Правительство Германии беспрекословно подчинилось решению США", — отметил министр. Ранее стало известно, что США в 2026 году приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.

https://1prime.ru/20240715/vooruzheniya-850120394.html

германия

сша

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сергей лавров, германия, сша, ракеты