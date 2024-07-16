https://1prime.ru/20240716/lavrov-850184839.html
Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением
Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением - 16.07.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением
Принятое Берлином решение разместить на территории страны американские дальнобойные ракеты - унижение страны, такое мнение высказал глава российского МИД Сергей | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T17:28+0300
2024-07-16T17:28+0300
2024-07-16T17:38+0300
политика
сергей лавров
германия
сша
ракеты
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ООН, 16 июл - ПРАЙМ. Принятое Берлином решение разместить на территории страны американские дальнобойные ракеты - унижение страны, такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров."Правительство Германии беспрекословно подчинилось решению США", — отметил министр. Ранее стало известно, что США в 2026 году приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
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сергей лавров, германия, сша, ракеты
Политика, Сергей Лавров, ГЕРМАНИЯ, США, ракеты
Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением
Лавров назвал унижением Германии решение разместить дальнобойные ракеты США
ООН, 16 июл - ПРАЙМ. Принятое Берлином решение разместить на территории страны американские дальнобойные ракеты - унижение страны, такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров.
"Правительство Германии беспрекословно подчинилось решению США", — отметил министр.
Ранее стало известно, что США в 2026 году приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
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