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Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением
Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением - 16.07.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением
Принятое Берлином решение разместить на территории страны американские дальнобойные ракеты - унижение страны, такое мнение высказал глава российского МИД Сергей | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T17:28+0300
2024-07-16T17:38+0300
политика
сергей лавров
германия
сша
ракеты
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ООН, 16 июл - ПРАЙМ. Принятое Берлином решение разместить на территории страны американские дальнобойные ракеты - унижение страны, такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров."Правительство Германии беспрекословно подчинилось решению США", — отметил министр. Ранее стало известно, что США в 2026 году приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
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германия
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сергей лавров, германия, сша, ракеты
Политика, Сергей Лавров, ГЕРМАНИЯ, США, ракеты
17:28 16.07.2024 (обновлено: 17:38 16.07.2024)
 
Лавров рассказал, какое решение Германии стало настоящим унижением

Лавров назвал унижением Германии решение разместить дальнобойные ракеты США

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ООН, 16 июл - ПРАЙМ. Принятое Берлином решение разместить на территории страны американские дальнобойные ракеты - унижение страны, такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров.
"Правительство Германии беспрекословно подчинилось решению США", — отметил министр.
Ранее стало известно, что США в 2026 году приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Тайно и незаметно: СМИ раскрыли, что Германия передала Украине
Вчера, 15:37
 
ПолитикаСергей ЛавровГЕРМАНИЯСШАракеты
 
 
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