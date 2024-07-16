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Лавров прокомментировал убеждения властей США о новой глобальной войне
Лавров прокомментировал убеждения властей США о новой глобальной войне - 16.07.2024, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал убеждения властей США о новой глобальной войне
Уверенность американских властей в том, что их страна не пострадает от новой глобальной войны, а главные действия развернутся на европейском континенте, -... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T18:23+0300
2024-07-16T18:23+0300
2024-07-16T18:30+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Уверенность американских властей в том, что их страна не пострадает от новой глобальной войны, а главные действия развернутся на европейском континенте, - заблуждение. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров. "Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена", — сказал Лавров. Российский министр прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.
https://1prime.ru/20240716/lavrov-850184839.html
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Политика, США, ЕВРОПА, РОССИЯ, ЛАВРОВ
Лавров прокомментировал убеждения властей США о новой глобальной войне
Лавров: убеждения США, что новая глобальная война их не затронет — заблуждение
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Уверенность американских властей в том, что их страна не пострадает от новой глобальной войны, а главные действия развернутся на европейском континенте, - заблуждение. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров.
"Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена", — сказал Лавров.
Российский министр прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН.
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