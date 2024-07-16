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В Нидерландах раскрыли ненависть Урсулы фон дер Ляйен к Европарламенту - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В Нидерландах раскрыли ненависть Урсулы фон дер Ляйен к Европарламенту
В Нидерландах раскрыли ненависть Урсулы фон дер Ляйен к Европарламенту - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах раскрыли ненависть Урсулы фон дер Ляйен к Европарламенту
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ненавидит" Европарламент и предпочитает быть ближе к правительственным лидерам. Такое мнение выразила депутат ЕП | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T10:28+0300
2024-07-16T10:28+0300
политика
ес
еп
урсула фон дер ляйен
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ЕПБРЮССЕЛЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ненавидит" Европарламент и предпочитает быть ближе к правительственным лидерам. Такое мнение выразила депутат ЕП от Нидерландов Софи ин'т Велд."Она вообще не большой поклонник контроля и подотчетности... Вы можете видеть, как для нее очень важно быть членом Европейского совета и быть близкой к лидерам правительства. Она ненавидит Европейский парламент. Она не проведет там ни минуты больше, чем это строго необходимо", — цитирует парламентария Politico.Она также отметила, что ЕК не противится влиянию национальных правительств, и комиссия часто запрашивает их одобрение перед предложением новых законов. По мнению ин'т Вельд, фон дер Ляйен ничего не делает с Грецией, которая, по ее словам, скатывается в мафиозное государство.Кандидатура фон дер Ляйен на второй срок была поддержана большинством европейских лидеров, хотя против выступили премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Италии Джорджия Мелони.
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ес, еп, урсула фон дер ляйен
Политика, ЕС, ЕП, Урсула фон дер Ляйен
10:28 16.07.2024
 
В Нидерландах раскрыли ненависть Урсулы фон дер Ляйен к Европарламенту

Депутат ЕП Ин'т Велд: Урсула фон дер Ляйен "ненавидит" Европарламент

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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ЕПБРЮССЕЛЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ненавидит" Европарламент и предпочитает быть ближе к правительственным лидерам. Такое мнение выразила депутат ЕП от Нидерландов Софи ин'т Велд.
"Она вообще не большой поклонник контроля и подотчетности... Вы можете видеть, как для нее очень важно быть членом Европейского совета и быть близкой к лидерам правительства. Она ненавидит Европейский парламент. Она не проведет там ни минуты больше, чем это строго необходимо", — цитирует парламентария Politico.
Она также отметила, что ЕК не противится влиянию национальных правительств, и комиссия часто запрашивает их одобрение перед предложением новых законов. По мнению ин'т Вельд, фон дер Ляйен ничего не делает с Грецией, которая, по ее словам, скатывается в мафиозное государство.
Кандидатура фон дер Ляйен на второй срок была поддержана большинством европейских лидеров, хотя против выступили премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Италии Джорджия Мелони.
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