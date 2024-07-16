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В Кремле не исключили расширение трассы М-11"Нева"

В Кремле не исключили расширение трассы М-11"Нева" - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле не исключили расширение трассы М-11"Нева"

Трасса М-11 "Нева" будет загружена, вероятно, потребуется ее расширение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:14+0300

2024-07-16T11:14+0300

2024-07-16T11:14+0300

россия

трасса м-11 "нева"

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Трасса М-11 "Нева" будет загружена, вероятно, потребуется ее расширение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Трасса загрузится и еще и перегрузится. Я убежден, что еще и придется даже в среднесрочной перспективе ее расширять", — отметил он.Представитель Кремля также отметил, что синергетический эффект от открытия трассы трудно переоценить, так как это будет иметь огромное значение для миллионов людей, которые будут ее использовать.Песков заметил, что завершение строительства трассы М-11 является значимым событием не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для всей страны. Трасса М-11 будет играть важную роль в развитии транспортной инфраструктуры России.

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россия, трасса м-11 "нева"