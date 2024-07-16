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Россиян предупредили о "нашествии" ядовитых медуз на популярном курорте
Россиян предупредили о "нашествии" ядовитых медуз на популярном курорте - 16.07.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о "нашествии" ядовитых медуз на популярном курорте
Профессор факультета биологии МГУ Елена Темерева прокомментировала "нашествие" медуз, которое зафиксировали отдыхающие на побережье Крыма. В беседе с RT биолог... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:53+0300
2024-07-16T16:53+0300
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Профессор факультета биологии МГУ Елена Темерева прокомментировала "нашествие" медуз, которое зафиксировали отдыхающие на побережье Крыма. В беседе с RT биолог рассказала об опасности этих морских обитателей. "Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная для человека медуза", — рассказала профессор. Беспозвоночные могут оставить на коже неприятные ожоги. И если у человека есть индивидуальная непереносимость, боль усугубится аллергической реакцией. Беспозвоночные "жалят" щупальцами, на которых есть стрекательные клетки - книдоциты. Они служат для охоты и отпугивания врагов.
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туристы, российские туристы, крым
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Россиян предупредили о "нашествии" ядовитых медуз на популярном курорте
Профессор предупредила об опасности купания в Крыму на фоне "нашествия" медуз