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Россиян предупредили о "нашествии" ядовитых медуз на популярном курорте

Россиян предупредили о "нашествии" ядовитых медуз на популярном курорте - 16.07.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о "нашествии" ядовитых медуз на популярном курорте

Профессор факультета биологии МГУ Елена Темерева прокомментировала "нашествие" медуз, которое зафиксировали отдыхающие на побережье Крыма. В беседе с RT биолог... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:53+0300

2024-07-16T16:53+0300

2024-07-16T16:53+0300

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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Профессор факультета биологии МГУ Елена Темерева прокомментировала "нашествие" медуз, которое зафиксировали отдыхающие на побережье Крыма. В беседе с RT биолог рассказала об опасности этих морских обитателей. "Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная для человека медуза", — рассказала профессор. Беспозвоночные могут оставить на коже неприятные ожоги. И если у человека есть индивидуальная непереносимость, боль усугубится аллергической реакцией. Беспозвоночные "жалят" щупальцами, на которых есть стрекательные клетки - книдоциты. Они служат для охоты и отпугивания врагов.

https://1prime.ru/20240630/turizm-849551895.html

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