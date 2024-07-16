https://1prime.ru/20240716/medvedev-850139332.html

"Не может быть пощады". Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными

"Не может быть пощады". Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными - 16.07.2024, ПРАЙМ

"Не может быть пощады". Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения о зверствах со стороны ВСУ в отношении пленных, отметив, что что враг не имеет права на... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T09:19+0300

2024-07-16T09:19+0300

2024-07-16T09:19+0300

политика

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения о зверствах со стороны ВСУ в отношении пленных, отметив, что что враг не имеет права на жизнь. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. Меня тоже хорошо учили в родном университете. Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия", — отметил политик.Он привел пример видео расстрела российского военнослужащего, опубликованного в Telegram-канале запрещенного в России украинского батальона "Азов"*.Медведев отметил, что никто из врагов не проявил милосердия и пощады, поэтому не должен ожидать пощады со стороны России. Он заключил, что казнь врагов - это право войны.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://1prime.ru/20240711/spetskhimiya-850025733.html

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россия, украина, дмитрий медведев