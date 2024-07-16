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"Не может быть пощады". Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
"Не может быть пощады". Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными - 16.07.2024, ПРАЙМ
"Не может быть пощады". Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения о зверствах со стороны ВСУ в отношении пленных, отметив, что что враг не имеет права на... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T09:19+0300
2024-07-16T09:19+0300
2024-07-16T09:19+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения о зверствах со стороны ВСУ в отношении пленных, отметив, что что враг не имеет права на жизнь. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. Меня тоже хорошо учили в родном университете. Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия", — отметил политик.Он привел пример видео расстрела российского военнослужащего, опубликованного в Telegram-канале запрещенного в России украинского батальона "Азов"*.Медведев отметил, что никто из врагов не проявил милосердия и пощады, поэтому не должен ожидать пощады со стороны России. Он заключил, что казнь врагов - это право войны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://1prime.ru/20240711/spetskhimiya-850025733.html
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россия, украина, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
"Не может быть пощады". Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
Медведев: к врагу не может быть милосердия, у них нет права на жизнь
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения о зверствах со стороны ВСУ в отношении пленных, отметив, что что враг не имеет права на жизнь. Об этом он написал
в своем Telegram-канале.
"Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. Меня тоже хорошо учили в родном университете. Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия", — отметил политик.
Он привел пример видео расстрела российского военнослужащего, опубликованного в Telegram-канале запрещенного в России украинского батальона "Азов"*.
Медведев отметил, что никто из врагов не проявил милосердия и пощады, поэтому не должен ожидать пощады со стороны России. Он заключил, что казнь врагов - это право войны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Медведев заявил о масштабных планах по производству спецхимии и пороха