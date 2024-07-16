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“Лисогон”: на Западе опасаются обновленного российского перехватчика - 16.07.2024, ПРАЙМ
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“Лисогон”: на Западе опасаются обновленного российского перехватчика
“Лисогон”: на Западе опасаются обновленного российского перехватчика - 16.07.2024, ПРАЙМ
“Лисогон”: на Западе опасаются обновленного российского перехватчика
Поступившая в ВКС России после ремонта партия истребителей МиГ-31БМ опережает западных конкурентов по дальности действия, развивает самую высокую крейсерскую... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:24+0300
2024-07-16T16:24+0300
вооружения
россия
вкс россии
миг-31
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Поступившая в ВКС России после ремонта партия истребителей МиГ-31БМ опережает западных конкурентов по дальности действия, развивает самую высокую крейсерскую скорость в мире и несет самый большой в мире бортовой радар. Об этом пишет Military Watch Magazine.По данным издания, 15 июля Минобороны РФ получило первую в 2024 году партию перехватчиков МиГ-31БМ после ремонта и модернизации на авиазаводе “Сокол”. Эти машины проходят по классификации НАТО как Foxhound (“Лисогон”) . Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что ценность перехватчика лишь возросла после нагнетания ситуации в Арктике. Кроме того, новые устанавливаемые на земле системы ПВО стали все чаще полагаться на данные наведения с сопровождающих самолетов, так как их дальность полета повышает шансы на более раннее обнаружение цели.MWM напомнил, что Россия прекратила производство МиГ-31 в 1994 году на фоне беспрецедентного экономического кризиса. При этом более сотни неиспользованных и хорошо сохранившихся планеров все еще находятся на консервации и доступны для эксплуатации после ремонта. Их наличие позволило Минобороны РФ вложиться в наращивание числа МиГ-31 на дежурстве после начала специальной военной операции на Украине.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, вкс россии, миг-31
Вооружения, РОССИЯ, ВКС России, МИГ-31
16:24 16.07.2024
 
“Лисогон”: на Западе опасаются обновленного российского перехватчика

MWM: новая партия перехватчиков МиГ-31БМ поступила на вооружение ВКС России

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Поступившая в ВКС России после ремонта партия истребителей МиГ-31БМ опережает западных конкурентов по дальности действия, развивает самую высокую крейсерскую скорость в мире и несет самый большой в мире бортовой радар. Об этом пишет Military Watch Magazine.
По данным издания, 15 июля Минобороны РФ получило первую в 2024 году партию перехватчиков МиГ-31БМ после ремонта и модернизации на авиазаводе “Сокол”. Эти машины проходят по классификации НАТО как Foxhound (“Лисогон”) .
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Отмечается, что ценность перехватчика лишь возросла после нагнетания ситуации в Арктике. Кроме того, новые устанавливаемые на земле системы ПВО стали все чаще полагаться на данные наведения с сопровождающих самолетов, так как их дальность полета повышает шансы на более раннее обнаружение цели.
MWM напомнил, что Россия прекратила производство МиГ-31 в 1994 году на фоне беспрецедентного экономического кризиса. При этом более сотни неиспользованных и хорошо сохранившихся планеров все еще находятся на консервации и доступны для эксплуатации после ремонта. Их наличие позволило Минобороны РФ вложиться в наращивание числа МиГ-31 на дежурстве после начала специальной военной операции на Украине.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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