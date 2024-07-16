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Минэнерго доработало проект постановления о запуске энергорынка на части РФ

Минэнерго доработало проект постановления о запуске энергорынка на части РФ - 16.07.2024, ПРАЙМ

Минэнерго доработало проект постановления о запуске энергорынка на части РФ

Минэнерго РФ доработало проект постановления о запуске оптового энергорынка в неценовых зонах, документ размещен на едином портале проектов нормативных и... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:52+0300

2024-07-16T16:52+0300

2024-07-16T16:52+0300

энергетика

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минэнерго РФ доработало проект постановления о запуске оптового энергорынка в неценовых зонах, документ размещен на едином портале проектов нормативных и правовых актов, сообщило министерство. "Проект доработан с учетом указания президента России и поручений правительства в части обеспечения плавного распространения с 2025 года рыночных механизмов в электроэнергетике на территориях регионов Дальнего Востока, республики Коми и Архангельской области", - говорится в сообщении. Документ наделяет правительство РФ с января 2025 года правом определять, какие из неценовых зон будут отнесены к ценовым зонам оптового энергорынка, где действует рыночный механизм ценообразования на электроэнергию для промышленных предприятий. Новые правила не затрагивают технически изолированные зоны. Переход к рыночному ценообразованию на электроэнергию для промышленных предприятий будет проходить поэтапно и не затронет население (для него сохранятся регулируемые тарифы на электроэнергию), обращают внимание в Минэнерго. На территории Дальнего Востока переход продлится до конца 2028 года. В документе также отмечается, что коэффициент либерализации рынка (то есть какая доля электроэнергии от полного объема энергопотребления на этих территориях начнет продаваться по рыночным ценам) составит 0,025 на 2025 год. "На 2026 и последующие годы устанавливается решением правительства РФ не позднее 1 декабря предшествующего года", - говорится в доработанном документе. При этом отмечается, что в случае отсутствия принятого решения коэффициент либерализации принимается равным последнему коэффициенту либерализации, установленному правительством РФ. Ранее предполагалось, что коэффициент либерализации составит 0,15 в период с 1 января по 31 декабря 2024 года; 0,5 в период с 1 января по 31 декабря 2025 года; 0,75 – в период с 1 января по 31 декабря 2026 года; 1 – с 1 января 2027 года". Сейчас в России существует две ценовые зоны энергорынка: первая включает в себя европейскую часть России и Урал, вторая - территорию Сибири. Также есть несколько неценовых зон, где тарифы регулируются государством, Дальний Восток - одна из них.

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минэнерго рф, россия