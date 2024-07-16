https://1prime.ru/20240716/minpromtorg-850177070.html

Минпромтор предложил эксперимент по маркировке свечей зажигания

Минпромтор предложил эксперимент по маркировке свечей зажигания - 16.07.2024, ПРАЙМ

Минпромтор предложил эксперимент по маркировке свечей зажигания

Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке свечей зажигания - для этого уже готовится соответствующий проект постановления, также... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T15:25+0300

2024-07-16T15:25+0300

2024-07-16T15:25+0300

минпромторг

маркировка

эксперимент

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке свечей зажигания - для этого уже готовится соответствующий проект постановления, также завершается согласование документа о блокировке поставок в соцучреждения некачественной и небезопасной продукции, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера Дениса Мантурова. "На заседании Госкомиссии были представлены результаты исследования незаконного оборота свечей зажигания в России, проведенного АНО "ННЦК". Так, доля контрафактной продукции составила 17,3%, а общая доля незаконного оборота (без разрешительной документации) 73,8%. Минпромторг России уже приступил к разработке проекта постановления правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по маркировке данной продукции", - говорится в сообщении по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту. Отмечается, что также внимание было уделено противодействию поставкам некачественной и небезопасной пищевой продукции в социально-значимые учреждения. В настоящее время предусмотрено заключение типового контракта на поставку в них продуктов, что частично позволило снизить риски поставок фальсификата. "Наиболее эффективным видится реализация механизма по автоматическому пресечению поставок фальсификата в социально значимые учреждения. Особо хочу подчеркнуть - без проверок со стороны контрольных органов. Правительством с апреля уже внедряется автоматический запрет розничной продажи товаров на кассах на основании информации из системы маркировки. За это время кассами заблокирована продажа более миллиона бутылок воды с признаками контрафакта либо без маркировки. Кроме того, данная мера позволила почти на 75% снизить реализацию просроченной молочной продукции", - отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении. Участники заседания поддержали необходимость проведения подобного эксперимента, в ходе которого будут выработаны критерии, указывающие на некачественную и небезопасную продукцию, а также подтверждена техническая возможность автоматической блокировки поставок не соответствующей этим критериям продукции в школы, детсады, больницы и других социальные учреждения. "Минпромторг России в ближайшее время завершит работу по согласованию с заинтересованными ведомствами подготовленного проекта постановления", - добавляется в сообщении. Другой темой заседания стало усиление контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов. По словам первого вице-премьера, действующее законодательство нуждается в донастройке – требуются дополнительные регуляторные механизмы в отношении розничной и онлайн-торговли, обезвреживания и утилизации контрафактных пестицидов, недостоверного декларирования при ввозе. По итогам заседания было решено поддержать проекты федеральных законов (с замечаниями), подготовленные сенаторами Совфеда. Также отдельно будет проработан вопрос внесения в Евразийскую экономическую комиссию предложения о разработке Технического регламента "О безопасности средств защиты растений", что позволит создать необходимую нормативно-правовую базу для регулирования оборота пестицидов и агрохимикатов.

https://1prime.ru/20240628/markirovka-849591329.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минпромторг, маркировка, эксперимент