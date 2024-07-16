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Минпромтор предложил эксперимент по маркировке свечей зажигания - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Минпромтор предложил эксперимент по маркировке свечей зажигания
Минпромтор предложил эксперимент по маркировке свечей зажигания - 16.07.2024, ПРАЙМ
Минпромтор предложил эксперимент по маркировке свечей зажигания
Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке свечей зажигания - для этого уже готовится соответствующий проект постановления, также... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T15:25+0300
2024-07-16T15:25+0300
минпромторг
маркировка
эксперимент
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке свечей зажигания - для этого уже готовится соответствующий проект постановления, также завершается согласование документа о блокировке поставок в соцучреждения некачественной и небезопасной продукции, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера Дениса Мантурова. "На заседании Госкомиссии были представлены результаты исследования незаконного оборота свечей зажигания в России, проведенного АНО "ННЦК". Так, доля контрафактной продукции составила 17,3%, а общая доля незаконного оборота (без разрешительной документации) 73,8%. Минпромторг России уже приступил к разработке проекта постановления правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по маркировке данной продукции", - говорится в сообщении по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту. Отмечается, что также внимание было уделено противодействию поставкам некачественной и небезопасной пищевой продукции в социально-значимые учреждения. В настоящее время предусмотрено заключение типового контракта на поставку в них продуктов, что частично позволило снизить риски поставок фальсификата. "Наиболее эффективным видится реализация механизма по автоматическому пресечению поставок фальсификата в социально значимые учреждения. Особо хочу подчеркнуть - без проверок со стороны контрольных органов. Правительством с апреля уже внедряется автоматический запрет розничной продажи товаров на кассах на основании информации из системы маркировки. За это время кассами заблокирована продажа более миллиона бутылок воды с признаками контрафакта либо без маркировки. Кроме того, данная мера позволила почти на 75% снизить реализацию просроченной молочной продукции", - отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении. Участники заседания поддержали необходимость проведения подобного эксперимента, в ходе которого будут выработаны критерии, указывающие на некачественную и небезопасную продукцию, а также подтверждена техническая возможность автоматической блокировки поставок не соответствующей этим критериям продукции в школы, детсады, больницы и других социальные учреждения. "Минпромторг России в ближайшее время завершит работу по согласованию с заинтересованными ведомствами подготовленного проекта постановления", - добавляется в сообщении. Другой темой заседания стало усиление контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов. По словам первого вице-премьера, действующее законодательство нуждается в донастройке – требуются дополнительные регуляторные механизмы в отношении розничной и онлайн-торговли, обезвреживания и утилизации контрафактных пестицидов, недостоверного декларирования при ввозе. По итогам заседания было решено поддержать проекты федеральных законов (с замечаниями), подготовленные сенаторами Совфеда. Также отдельно будет проработан вопрос внесения в Евразийскую экономическую комиссию предложения о разработке Технического регламента "О безопасности средств защиты растений", что позволит создать необходимую нормативно-правовую базу для регулирования оборота пестицидов и агрохимикатов.
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минпромторг, маркировка, эксперимент
Минпромторг, маркировка, эксперимент
15:25 16.07.2024
 
Минпромтор предложил эксперимент по маркировке свечей зажигания

Минпромторг предлржил провести эксперимент по маркировке свечей зажигания

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке свечей зажигания - для этого уже готовится соответствующий проект постановления, также завершается согласование документа о блокировке поставок в соцучреждения некачественной и небезопасной продукции, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера Дениса Мантурова.
"На заседании Госкомиссии были представлены результаты исследования незаконного оборота свечей зажигания в России, проведенного АНО "ННЦК". Так, доля контрафактной продукции составила 17,3%, а общая доля незаконного оборота (без разрешительной документации) 73,8%. Минпромторг России уже приступил к разработке проекта постановления правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по маркировке данной продукции", - говорится в сообщении по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту.
Отмечается, что также внимание было уделено противодействию поставкам некачественной и небезопасной пищевой продукции в социально-значимые учреждения. В настоящее время предусмотрено заключение типового контракта на поставку в них продуктов, что частично позволило снизить риски поставок фальсификата.
"Наиболее эффективным видится реализация механизма по автоматическому пресечению поставок фальсификата в социально значимые учреждения. Особо хочу подчеркнуть - без проверок со стороны контрольных органов. Правительством с апреля уже внедряется автоматический запрет розничной продажи товаров на кассах на основании информации из системы маркировки. За это время кассами заблокирована продажа более миллиона бутылок воды с признаками контрафакта либо без маркировки. Кроме того, данная мера позволила почти на 75% снизить реализацию просроченной молочной продукции", - отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.
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Участники заседания поддержали необходимость проведения подобного эксперимента, в ходе которого будут выработаны критерии, указывающие на некачественную и небезопасную продукцию, а также подтверждена техническая возможность автоматической блокировки поставок не соответствующей этим критериям продукции в школы, детсады, больницы и других социальные учреждения. "Минпромторг России в ближайшее время завершит работу по согласованию с заинтересованными ведомствами подготовленного проекта постановления", - добавляется в сообщении.
Другой темой заседания стало усиление контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов. По словам первого вице-премьера, действующее законодательство нуждается в донастройке – требуются дополнительные регуляторные механизмы в отношении розничной и онлайн-торговли, обезвреживания и утилизации контрафактных пестицидов, недостоверного декларирования при ввозе.
По итогам заседания было решено поддержать проекты федеральных законов (с замечаниями), подготовленные сенаторами Совфеда. Также отдельно будет проработан вопрос внесения в Евразийскую экономическую комиссию предложения о разработке Технического регламента "О безопасности средств защиты растений", что позволит создать необходимую нормативно-правовую базу для регулирования оборота пестицидов и агрохимикатов.
 
Минпромторгмаркировкаэксперимент
 
 
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