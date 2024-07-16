https://1prime.ru/20240716/mintrans-850172726.html

Минтранс назвал ожидаемую мощность станции МТК "Север-Юг" у Азербайджана

Минтранс назвал ожидаемую мощность станции МТК "Север-Юг" у Азербайджана - 16.07.2024, ПРАЙМ

Минтранс назвал ожидаемую мощность станции МТК "Север-Юг" у Азербайджана

Минтранс России ожидает в 2025 году провозную мощность железнодорожной станции Самур-II международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", которая... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T14:04+0300

2024-07-16T14:04+0300

2024-07-16T14:04+0300

минтранс рф

мтк "север-юг"

азербайджан

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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - ПРАЙМ. Минтранс России ожидает в 2025 году провозную мощность железнодорожной станции Самур-II международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", которая располагается на границе РФ и Азербайджана, в 15 миллионов тонн и ее увеличение к 2028 году до 20 миллионов тонн, сообщил замминистра Алексей Шило. Рассказывая во вторник на Кавказском инвестиционном форуме о транспортных инфраструктурных проектах в регионе, в частности о железных дорогах и коридоре "Север-Юг", он напомнил, что есть несколько веток. "Западная ветка - это через Северо-Кавказский федеральный округ, в направлении Азербайджана. Она будет являться сегодня одним из приоритетов в рамках федерального проекта развития опорной сети железных дорог. Основная задача - это получить развитие провозных мощностей к 2028 году до 20 миллионов тонн. Для этого активно развиваться будет станция Самур-II, к 2025 году мы надеемся выйти там на 15 миллионов тонн, к 2028 году, как я уже сказал, на 20 миллионов тонн", - сказал Шило. Он отметил, что коридор "Север-Юг" рассматривается очень серьезно, потому что основные направления, которые ранее традиционно были для доставки грузов зарубежным партнерам, в настоящее время во многом быстро меняются. "И наши недружественные коллеги, к сожалению, очень активно влияют сегодня на эту логистику. И мы рассматриваем коридор "Север-Юг" как один из таких элементов для того, чтобы иметь возможность по различным маршрутам доставлять наши товары", - сказал замглавы Минтранса РФ. Дорожная карта по развитию коридора "Север-Юг" предусматривает в 2022-2025 годах строительство станции Самур-II и пункта Дербент с финансированием около 10 миллиардов рублей, говорил в мае 2023 года занимавший тогда пост замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. Он пояснял, что реализация данных мероприятий позволит увеличить провозную способность до 15 миллионов тонн в год, что будет в 1,5-2 раза выше по сравнению с фактическими объемами перевозок. МТК "Север-Юг " - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский, западный и восточный. Часть объектов транспортного коридора необходимо еще строить. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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минтранс рф, мтк "север-юг", азербайджан