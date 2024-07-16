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МВФ повысил прогноз роста мировой торговли в 2024-2025 годах

МВФ повысил прогноз роста мировой торговли в 2024-2025 годах - 16.07.2024, ПРАЙМ

МВФ повысил прогноз роста мировой торговли в 2024-2025 годах

Международный валютный фонд (МВФ) незначительно повысил прогноз по росту мировой торговли в 2024 и 2025 годах - до 3,1% и 3,4% соответственно, следует из... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:03+0300

2024-07-16T16:03+0300

2024-07-16T16:03+0300

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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) незначительно повысил прогноз по росту мировой торговли в 2024 и 2025 годах - до 3,1% и 3,4% соответственно, следует из доклада организации. Согласно опубликованным табличным значениям, обе оценки увеличены в большую сторону на 0,1 процентного пункта. Одновременно в МВФ предупредили, что мировой торговле наносится вред из-за усилившихся ограничений между странами и геополитическими блоками.

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мвф, мир, торговля