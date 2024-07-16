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МВФ повысил прогноз роста мировой торговли в 2024-2025 годах - 16.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ повысил прогноз роста мировой торговли в 2024-2025 годах
МВФ повысил прогноз роста мировой торговли в 2024-2025 годах - 16.07.2024, ПРАЙМ
МВФ повысил прогноз роста мировой торговли в 2024-2025 годах
Международный валютный фонд (МВФ) незначительно повысил прогноз по росту мировой торговли в 2024 и 2025 годах - до 3,1% и 3,4% соответственно, следует из... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:03+0300
2024-07-16T16:03+0300
экономика
мвф
мир
торговля
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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) незначительно повысил прогноз по росту мировой торговли в 2024 и 2025 годах - до 3,1% и 3,4% соответственно, следует из доклада организации. Согласно опубликованным табличным значениям, обе оценки увеличены в большую сторону на 0,1 процентного пункта. Одновременно в МВФ предупредили, что мировой торговле наносится вред из-за усилившихся ограничений между странами и геополитическими блоками.
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мвф, мир, торговля
Экономика, МВФ, МИР, торговля
16:03 16.07.2024
 
МВФ повысил прогноз роста мировой торговли в 2024-2025 годах

МВФ повысил прогноз роста мировой торговли, предупредив о вреде ограничений

© fotolia.com / AntonioГлобус и банкноты
Глобус и банкноты - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© fotolia.com / Antonio
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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) незначительно повысил прогноз по росту мировой торговли в 2024 и 2025 годах - до 3,1% и 3,4% соответственно, следует из доклада организации.
Согласно опубликованным табличным значениям, обе оценки увеличены в большую сторону на 0,1 процентного пункта.
Одновременно в МВФ предупредили, что мировой торговле наносится вред из-за усилившихся ограничений между странами и геополитическими блоками.
 
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