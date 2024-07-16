https://1prime.ru/20240716/miroshnik-850175236.html

В МИД назвали расстрел бойца ВС России демонстрацией "международной крыши"

В МИД назвали расстрел бойца ВС России демонстрацией "международной крыши" - 16.07.2024, ПРАЙМ

В МИД назвали расстрел бойца ВС России демонстрацией "международной крыши"

Видеозапись расстрела российского военного бевиками батальона "Азов"* является демонстрацией "международной крыши". Об этом агентству РИА Новости заявил посол... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T14:47+0300

2024-07-16T14:47+0300

2024-07-16T14:47+0300

политика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Видеозапись расстрела российского военного бевиками батальона "Азов"* является демонстрацией "международной крыши". Об этом агентству РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Добивать раненых и безоружных - это практики живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти "подвиги" окружающим - это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной западниками нацистам", — отметил дипломат.Он также обвинил Киев в игнорировании международных норм гуманитарного права и заявил о необходимости международного расследования военных преступлений, совершенных украинскими нацистами. Посол подчеркнул, что виновные в этом событии должны быть привлечены к ответственности и получить международную оценку и наказание.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://1prime.ru/20240716/medvedev-850139332.html

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россия, дмитрий медведев