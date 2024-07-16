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В МИД назвали расстрел бойца ВС России демонстрацией "международной крыши" - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В МИД назвали расстрел бойца ВС России демонстрацией "международной крыши"
В МИД назвали расстрел бойца ВС России демонстрацией "международной крыши" - 16.07.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали расстрел бойца ВС России демонстрацией "международной крыши"
Видеозапись расстрела российского военного бевиками батальона "Азов"* является демонстрацией "международной крыши". Об этом агентству РИА Новости заявил посол... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T14:47+0300
2024-07-16T14:47+0300
политика
россия
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Видеозапись расстрела российского военного бевиками батальона "Азов"* является демонстрацией "международной крыши". Об этом агентству РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Добивать раненых и безоружных - это практики живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти "подвиги" окружающим - это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной западниками нацистам", — отметил дипломат.Он также обвинил Киев в игнорировании международных норм гуманитарного права и заявил о необходимости международного расследования военных преступлений, совершенных украинскими нацистами. Посол подчеркнул, что виновные в этом событии должны быть привлечены к ответственности и получить международную оценку и наказание.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
14:47 16.07.2024
 
В МИД назвали расстрел бойца ВС России демонстрацией "международной крыши"

Мирошник: видео расстрела бойца РФ — демонстрация "международной крыши"

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Видеозапись расстрела российского военного бевиками батальона "Азов"* является демонстрацией "международной крыши". Об этом агентству РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Добивать раненых и безоружных - это практики живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти "подвиги" окружающим - это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной западниками нацистам", — отметил дипломат.
Он также обвинил Киев в игнорировании международных норм гуманитарного права и заявил о необходимости международного расследования военных преступлений, совершенных украинскими нацистами. Посол подчеркнул, что виновные в этом событии должны быть привлечены к ответственности и получить международную оценку и наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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