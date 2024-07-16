https://1prime.ru/20240716/mishel-850194083.html

Обсуждение Украины невозможно без Киева, заявил глава Евросовета

Обсуждение Украины невозможно без Киева, заявил глава Евросовета - 16.07.2024, ПРАЙМ

Обсуждение Украины невозможно без Киева, заявил глава Евросовета

Глава Евросовета Шарль Мишель, отвечая на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сказал, что никакие дискуссии по Украине нельзя вести без участия... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T21:51+0300

2024-07-16T21:51+0300

2024-07-16T21:51+0300

политика

ес

виктор орбан

шарль мишель

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84296/21/842962139_0:0:2004:1128_1920x0_80_0_0_27f447a93f3c8ab4fba16268e54d1e5b.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель, отвечая на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сказал, что никакие дискуссии по Украине нельзя вести без участия Киева. Об этом сообщили западные СМИ. Ранее немецкое издание Bild сообщало, что Орбан в письме Мишелю допустил, что в случае победы на президентских выборах в США экс-глава Белого дома и кандидат от республиканцев Дональд Трамп сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию украинского конфликта. Он призвал Мишеля возобновить дипломатические отношения с Москвой и начать переговоры с Пекином о конференции по урегулированию конфликта на Украине. "Никакие дискуссии об Украине не могут проходить без Украины", — привел слова Мишеля Reuters. Он также отверг утверждение Орбана о том, что ЕС проводит провоенную политику, утверждая, что дело обстоит "ровным счетом наоборот", и заявляет, что "самый прямой путь" к миру на Украине — это якобы отвод Вооруженных сил РФ. Кроме того, Мишель указал, что Венгрия не может представлять Евросоюз на международной арене, несмотря на председательство. Ранее издание Politico сообщило, что 63 депутата Европарламента призвали руководство ЕС действовать для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе после поездок Орбана в Россию и Китай. Как утверждается в письме депутатов, опубликованном изданием, Орбан нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью председателя страны в Совете ЕС, также он "активно подрывает общие позиции ЕС".В Совете ЕС Венгрия председательствует с 1 июля. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля.

https://1prime.ru/20240715/orban-850105947.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, виктор орбан, шарль мишель, россия