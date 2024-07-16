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Мишустин назвал цель инвестпроектов в СКФО
Мишустин назвал цель инвестпроектов в СКФО - 16.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал цель инвестпроектов в СКФО
К концу 2030 года прорывные инвестпроекты в Северо-Кавказском федеральном округе должны обеспечить более чем 87 тысяч рабочих мест для специалистов, сообщил... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T13:29+0300
2024-07-16T13:29+0300
2024-07-16T13:29+0300
россия
михаил мишустин
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - ПРАЙМ. К концу 2030 года прорывные инвестпроекты в Северо-Кавказском федеральном округе должны обеспечить более чем 87 тысяч рабочих мест для специалистов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО он отметил, что значимая роль отводится прорывным инвестиционным проектам, на реализации которых как на драйвере роста сфокусировались три года назад. "Всего их 35 в приоритетных сферах - это промышленность, аграрный сектор, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, туризм. По данным по аналитического центра, по состоянию на первый квартал текущего года они уже принесли округу практически 330 миллиардов рублей внебюджетных средств и порядка 20,5 тысяч новых рабочих мест, ну а к концу 2030 года должны обеспечить занятость для более чем 87 тысяч специалистов", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин
Мишустин назвал цель инвестпроектов в СКФО
Мишустин: инвестпроекты СКФО должны обеспечить работой более 87 тысяч человек
ГРОЗНЫЙ, 16 июл - ПРАЙМ. К концу 2030 года прорывные инвестпроекты в Северо-Кавказском федеральном округе должны обеспечить более чем 87 тысяч рабочих мест для специалистов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО он отметил, что значимая роль отводится прорывным инвестиционным проектам, на реализации которых как на драйвере роста сфокусировались три года назад.
"Всего их 35 в приоритетных сферах - это промышленность, аграрный сектор, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, туризм. По данным по аналитического центра, по состоянию на первый квартал текущего года они уже принесли округу практически 330 миллиардов рублей внебюджетных средств и порядка 20,5 тысяч новых рабочих мест, ну а к концу 2030 года должны обеспечить занятость для более чем 87 тысяч специалистов", - сказал Мишустин.