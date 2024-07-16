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Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину - 16.07.2024, ПРАЙМ
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину
Молдавская компания Moldelectrica сообщила, что была вынуждена приостановить поставки электроэнергии на Украину из-за аномально высокой температуры. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:46+0300
2024-07-16T16:46+0300
энергетика
молдавия
украина
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КИШИНЕВ, 16 июл - ПРАЙМ. Молдавская компания Moldelectrica сообщила, что была вынуждена приостановить поставки электроэнергии на Украину из-за аномально высокой температуры. "Moldelectrica сообщает об ограничении пропускной способности национальной электроэнергетической системы. Таким образом, в течение периода с 12 по 21 июля мощность коммерческих обменов на границе Молдавии и Украины ограничена значениями 0 мегаватт в обоих направлениях", - говорится в заявлении, опубликованном на странице поставщика в соцсети Facebook*. В компании пояснили, что решение принято из-за увеличения потребления электроэнергии в Молдавии на фоне экстремальных погодных условий и высоких температур. Из-за жары также перегреваются проводники, что приводит к снижению пропускной способности. Moldelectrica обратила внимание, что за прошедшую неделю в стране трижды происходили отключения на участках воздушной линии электропередачи из-за нагрузки на проводники. Компания подчеркнула, что несет ответственность за надежное и непрерывное снабжение электроэнергией транспортной системы для всех потребителей Молдавии. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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молдавия, украина
Энергетика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА
16:46 16.07.2024
 
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину

Moldelectrica приостановила поставки электроэнергии на Украину из-за жары

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 16 июл - ПРАЙМ. Молдавская компания Moldelectrica сообщила, что была вынуждена приостановить поставки электроэнергии на Украину из-за аномально высокой температуры.
"Moldelectrica сообщает об ограничении пропускной способности национальной электроэнергетической системы. Таким образом, в течение периода с 12 по 21 июля мощность коммерческих обменов на границе Молдавии и Украины ограничена значениями 0 мегаватт в обоих направлениях", - говорится в заявлении, опубликованном на странице поставщика в соцсети Facebook*.
В компании пояснили, что решение принято из-за увеличения потребления электроэнергии в Молдавии на фоне экстремальных погодных условий и высоких температур. Из-за жары также перегреваются проводники, что приводит к снижению пропускной способности.
Moldelectrica обратила внимание, что за прошедшую неделю в стране трижды происходили отключения на участках воздушной линии электропередачи из-за нагрузки на проводники. Компания подчеркнула, что несет ответственность за надежное и непрерывное снабжение электроэнергией транспортной системы для всех потребителей Молдавии.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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