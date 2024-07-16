https://1prime.ru/20240716/moldaviya-850188406.html

Украинский посол заверил, что Молдавия получит газ и без транзита из России

Украинский посол заверил, что Молдавия получит газ и без транзита из России - 16.07.2024, ПРАЙМ

Украинский посол заверил, что Молдавия получит газ и без транзита из России

Молдавия сможет импортировать газ с Украины после того, как перестанет действовать соглашение о транзите российского газа, заявил украинский посол в Кишиневе... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T18:36+0300

2024-07-16T18:36+0300

2024-07-16T18:36+0300

энергетика

украина

молдавия

поставки газа

транзит газа через украину

https://cdnn.1prime.ru/img/76229/36/762293694_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1e0cbda78b009608d3924b1dc0ba96b0.jpg

КИШИНЕВ, 16 июл - ПРАЙМ. Молдавия сможет импортировать газ с Украины после того, как перестанет действовать соглашение о транзите российского газа, заявил украинский посол в Кишиневе Марк Шевченко. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов ранее заявлял, что в случае прекращения транзита можно будет доставлять газ по территории Турции. При этом Кишинев и Киев предварительно договорились не мешать подобным поставкам. "Да, газ может поступать в Молдавию и через Украину. Молдавия может импортировать газ напрямую из Европы, но есть и путь через Украину. Вопрос в том, по какой цене и в каких доступных объемах", - заявил Шевченко телеканалу Moldova 1. По его словам, это скорее вопрос бизнеса, чем политики. При этом дипломат подчеркнул, что Украина не намерена продлевать транзитное соглашение с "Газпромом", по которому российский газ поступал в том числе в Приднестровье. Он уточнил, что Украина открыта для европейских и международных компаний, желающих заключить соглашение о транзите. Единственное условие, по словам Шевченко, заключается в том, что эти компании не должны иметь никаких связей с Российской Федерацией. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://1prime.ru/20240716/moldaviya-850182749.html

украина

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, молдавия, поставки газа, транзит газа через украину