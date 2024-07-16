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Закупка электроэнергии из Румынии для Молдавии подорожала в четыре раза - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Закупка электроэнергии из Румынии для Молдавии подорожала в четыре раза
Закупка электроэнергии из Румынии для Молдавии подорожала в четыре раза - 16.07.2024, ПРАЙМ
Закупка электроэнергии из Румынии для Молдавии подорожала в четыре раза
Стоимость электроэнергии, которую Молдавия закупает в Румынии, с начала июля из-за жары выросла в 4 раза - до 800 евро за МВт.ч, сообщила пресс-служба... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T21:19+0300
2024-07-16T21:20+0300
энергетика
румыния
молдавия
поставки электроэнергии
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КИШИНЕВ, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость электроэнергии, которую Молдавия закупает в Румынии, с начала июля из-за жары выросла в 4 раза - до 800 евро за МВт.ч, сообщила пресс-служба госкомпании Energocom. "Поскольку в Молдавии нет действующей биржи электроэнергии, Energocom закупает необходимые излишки у румынской биржи OPCOM, страны, где компания имеет лицензии на торговлю электроэнергией и природным газом. Стоимость электроэнергии с начала июля до сегодняшнего дня, 16 июля, выросла в четыре раза, примерно с 200 евро/МВтч до 800 евро/МВтч", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Energocom в соцсети Facebook*. Компания отмечает, что энергия, закупаемая у OPCOM, покрывает потребности правобережья Молдавии на 5-8%. Это очень важно, поскольку экстремальные температуры последних нескольких дней привели к увеличению спроса на электроэнергию на внутреннем рынке. "Мы призываем людей рационально потреблять электроэнергию. Например, включать ненужную им технику (например, стиральную машину и т. д.) в полдень, а не вечером, когда потребление максимальное", - добавили в Energocom. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов Цельсия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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румыния, молдавия, поставки электроэнергии
Энергетика, РУМЫНИЯ, МОЛДАВИЯ, поставки электроэнергии
21:19 16.07.2024 (обновлено: 21:20 16.07.2024)
 
Закупка электроэнергии из Румынии для Молдавии подорожала в четыре раза

Закупка электроэнергии из Румынии для Молдавии стала в 4 раза дороже из-за жары

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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КИШИНЕВ, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость электроэнергии, которую Молдавия закупает в Румынии, с начала июля из-за жары выросла в 4 раза - до 800 евро за МВт.ч, сообщила пресс-служба госкомпании Energocom.
"Поскольку в Молдавии нет действующей биржи электроэнергии, Energocom закупает необходимые излишки у румынской биржи OPCOM, страны, где компания имеет лицензии на торговлю электроэнергией и природным газом. Стоимость электроэнергии с начала июля до сегодняшнего дня, 16 июля, выросла в четыре раза, примерно с 200 евро/МВтч до 800 евро/МВтч", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Energocom в соцсети Facebook*.
Компания отмечает, что энергия, закупаемая у OPCOM, покрывает потребности правобережья Молдавии на 5-8%. Это очень важно, поскольку экстремальные температуры последних нескольких дней привели к увеличению спроса на электроэнергию на внутреннем рынке.
"Мы призываем людей рационально потреблять электроэнергию. Например, включать ненужную им технику (например, стиральную машину и т. д.) в полдень, а не вечером, когда потребление максимальное", - добавили в Energocom.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов Цельсия.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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ЭнергетикаРУМЫНИЯМОЛДАВИЯпоставки электроэнергии
 
 
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