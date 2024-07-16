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Обжаловать включение реквизитов в базу о мошенниках разрешат с 26 июля

Обжаловать включение реквизитов в базу о мошенниках разрешат с 26 июля - 16.07.2024, ПРАЙМ

Обжаловать включение реквизитов в базу о мошенниках разрешат с 26 июля

Граждане и компании в РФ с 26 июля смогут обжаловать включение своих реквизитов в базу данных о мошеннических операциях, сообщает ЦБ. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:18+0300

2024-07-16T16:18+0300

2024-07-16T16:24+0300

банк россии

мошенники

реквизиты

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Граждане и компании в РФ с 26 июля смогут обжаловать включение своих реквизитов в базу данных о мошеннических операциях, сообщает ЦБ."Банк России утвердил порядок исключения сведений о гражданах и организациях из базы данных "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента". Он начнет действовать с 26 июля" - говорится в сообщении.

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мошенники, реквизиты