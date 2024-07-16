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МТС передаст в закрытый ПИФ квазиказначейский пакет акций

МТС передаст в закрытый ПИФ квазиказначейский пакет акций - 16.07.2024, ПРАЙМ

МТС передаст в закрытый ПИФ квазиказначейский пакет акций

МТС для оптимизации расходов передает в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) квазиказначейский пакет акций, составляющий 1,1% уставного капитала, сообщила | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T17:46+0300

2024-07-16T17:46+0300

2024-07-16T17:49+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. МТС для оптимизации расходов передает в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) квазиказначейский пакет акций, составляющий 1,1% уставного капитала, сообщила компания. "ПАО "МТС" ... объявляет о передаче квазиказначейских акций МТС, принадлежащих ее дочернему обществу и составляющих порядка 1,1% уставного капитала МТС, в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ). Сделка позволит оптимизировать расходы, связанные с владением собственными акциями, а также повысит эффективность их использования для управления капиталом и ликвидностью компании", - говорится в сообщении.Так, дочерняя компания МТС - ООО "Бастион" - передает принадлежащие ей 21,5 миллиона обыкновенных акций МТС в качестве оплаты паев при формировании фонда.Отмечается, что управляющая компания ЗПИФ будет иметь право голоса по переданным акциям, а также право получать дивиденды и распоряжаться ими для целей инвестирования в рамках инвестиционной декларации."Принципы управления пакетами акций МТС, переданными в ЗПИФ, содержат определенные ограничения на их отчуждение и обременение", - добавляет компания.

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