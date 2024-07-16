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МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США - 16.07.2024, ПРАЙМ

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста американской экономики на 2024 год до 2,6% и сохранил без изменения оценку на 2025 год на уровне 1,9%,... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:02+0300

2024-07-16T16:02+0300

2024-07-16T16:02+0300

экономика

сша

мвф

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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста американской экономики на 2024 год до 2,6% и сохранил без изменения оценку на 2025 год на уровне 1,9%, следует из обновленного доклада организации. Согласно опубликованным табличным значениям, ожидаемое увеличение ВВП США в текущем году снижено на 0,1 процентного пункта по сравнению с прогнозом из апрельского доклада фонда. Как отмечается в документе МВФ, после периода активного роста, американская экономика перешла к более острому замедлению, чем ожидалось ранее, в том числе, за счет умеренного внутреннего потребления и негативного влияния на торговлю.

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